Випила миючий засіб: у Львові врятували дівчинку, яка 6 років не могла їсти

Що сталось з дитиною

8-річна Діана з Тернополя, коли їй було одинадцять місяців натрапила на пляшечку з рідиною для миття посуду та зробила кілька ковтків. Мама Діани одразу ж викликала швидку.

У лікарні дитині промили шлунково-кишковий тракт та з’ясували, що рідина встигла обпекти слизову оболонку стравоходу малечі. Майже місяць дівчинці лікували наслідки опіку. І все начебто обійшлося. Однак згодом у Діани почалися проблеми: надмірне слиновиділення та труднощі з ковтанням їжі.

Лікарі вирішили перевірити стан ураженого органу та взялися провести ендоскопію. Однак, тоненька трубка ендоскопа не змогла увійти в стравохід дитини.

Який діагноз встановили

Вже за кілька днів після невдалого обстеження Діана не могла пити навіть воду. Невдовзі медики встановили діагноз: післяопіковий рубцевий стеноз стравоходу.

Це означає, що мийний засіб обпік не лише слизову, а й сам орган. До того ж через свій лужний склад рідина буквально просочилася у тканини стравоходу. Як наслідок - з часом м’язи перетворилися на рубець, що стиснув стравохід і їжа вже не могла проходити по ньому.

Роками Діанка постійно приїжджала до лікарні на бужування. Це така процедура, під час якої дитині під наркозом вводять спеціальний балончик, який під тиском розширює стравохід.

Однак з часом процедура перестала бути ефективною. Її доводилось виконувати все частіше і частіше. А дитина могла їсти тільки рідке.

Діана (фото: facebook.com/1tmolviv)

Що зробили лікарі для порятунку

Лікарі запронували родині єдиний можливий вихід - радикальну операцію. На момент хірургічного втручання діаметр стравоходу дитини звузився до критичного розміру - одного міліметру.

У той час як норма становить 1,5 см. Зволікання з операцією могло призвести до того, що дитина не могла б вже не те що споживати рідку їжу, а навіть - пити.

Хірурги виконали рідкісне втручання і замінили уражений орган дівчинки фрагментом її власної товстої кишки. Таким чином вони повернули дитині здатність нормально харчуватися

Рятівна операція тривала 4,5 години. Зараз Діанка одужує і потрохи починає вживати тверду їжу. Вже спробувала м’ясо і мріє незабаром скуштувати піцу.

Діана (фото: facebook.com/1tmolviv)