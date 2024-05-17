Выпила моющее средство: во Львове спасли девочку, которая 6 лет не могла есть

Во Львове спасли девочку, которая шесть лет не могла есть. Причиной был обожженный моющим средством пищевод.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.
8-летняя Диана из Тернополя, когда ей было одиннадцать месяцев, наткнулась на бутылочку с жидкостью для мытья посуды и сделала несколько глотков. Мама Дианы сразу же вызвала скорую.
В больнице ребенку промыли желудочно-кишечный тракт и выяснили, что жидкость успела обжечь слизистую пищевода малышей. Почти месяц девочке лечили последствия ожога. И все вроде бы обошлось. Однако впоследствии у Дианы начались проблемы: чрезмерное слюноотделение и трудности с проглатыванием пищи.
Врачи решили проверить состояние пораженного органа и принялись провести эндоскопию. Однако тоненькая трубка эндоскопа не смогла войти в пищевод ребенка.
Уже через несколько дней после неудачного обследования Диана не могла пить даже воду. Вскоре медики установили диагноз: послеожоговый рубцовый стеноз пищевода.
Это означает, что моющее средство обжег не только слизистую, но и сам орган. К тому же из-за своего щелочного состава жидкость буквально просочилась в ткани пищевода. Как следствие - со временем мышцы превратились в рубец, сжавший пищевод и еда уже не могла проходить по нему.
Годами Дианка постоянно приезжала в больницу на бужирование. Это такая процедура, во время которой ребенку под наркозом вводят специальный баллончик, расширяющий под давлением пищевод.
Однако с течением времени процедура перестала быть эффективной. Ее приходилось выполнять все чаще и чаще. А ребенок мог есть только редкое.
Врачи направили семье единственный возможный выход - радикальную операцию. К моменту хирургического вмешательства диаметр пищевода ребенка сузился до критического размера - одного миллиметра.
В то время как норма составляет 1,5 см. Промедление с операцией могло привести к тому, что ребенок не мог бы уже не только потреблять жидкую пищу, и даже - пить.
Хирурги выполнили редкое вмешательство и заменили пораженный орган девочки фрагментом ее собственной толстой кишки. Таким образом они вернули ребенку способность нормально питаться.
Спасательная операция длилась 4,5 часа. Сейчас Диана поправляется и понемногу начинает употреблять твердую пищу. Уже попробовала мясо и мечтает вскоре съесть пиццу.
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