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Випадання волосся може виникнути через цю помилку, якої можна легко уникнути

Як часто мити гребінець, щоб уникнути випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадіння волосся можна уникнути, якщо регулярно мити гребінець. Такий простий рух допоможе запобігти швидкій жирності волосся та інфекціям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Чому важливо регулярно мити гребінець

Аби почистити дерев’яний гребінець, скористайся ватою, змоченою в спирті чи в іншому спиртовмісному розчині. Щодня акуратно протирай зубчики щітки, видаляючи забруднення. Для цього матеріалу особливо важливий регулярний догляд, адже одноразові агресивні засоби для чищення можуть просто зіпсувати дерево.

Вимити круглу щітку складніше, адже ця форма сприяє заплутуванню волосся, що випало, на гребінці під час розчісування.  

Змінювати щітку для волосся потрібно хоча б раз на рік. По-перше, за 12 місяців на ній утворюється величезна кількість бактерій, що неможливо вимити жодним розчином.

Також щітки теж мають властивість зношуватися та псуватися. На них з’являються мікротріщини, що пошкоджують структуру волосся.

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