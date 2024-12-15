Трихолог назвала прилад, який шкідливий для шкіри голови та призводить до випадіння волосся
Мезороллер використовують не тільки для шкіри обличчя, а й голови. Трихолог розповіла, що такий роллер має багато недоліків та навіть може призвести до випадіння волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Уляни Ерстенюк.
Недоліки мезороллера
За словами експерта, мезороллери в косметології вже давно в минулому, їх активно і безпечно витіснив дермапен, як для опрацювання обличчя, так і голови.
Безконтрольне і несвідоме використання
Є стани, коли випадіння волосся пов‘язане з різного роду мікрозапаленням у фолікулах (при гострому випадінні, АГА, себорейному дерматиті, хронічному телегоновому) і без попередньої діагностики шкіри голови мезороллер тільки погіршить ситуацію.
До того ж не якісний і дешевий матеріал пластин з мікроголками призведе до швидкого притуплення та викривлення голок.
Недотримання дезінфекції
Не дотримання правил дезінфекції приладу становить небезпеку для приладу. Досить велика ймовірність занести в шкіру інфекцію різної етіології.
До того ж є ряд протипоказів: чутлива червона шкіра, родимки, схильність до фіброзу, вагітність, лактація, випадіння волосся, пов‘язане з приєднанням мікрозапалення навколо чи у самому фолікулі.
Часте використання
Занадто часте використання (щодня, через день 2-3 міс) з невідповідною глибиною проколу може призвести до утворення ділянок рубцювання, де волосся більше не виросте.
Мезороллер (фото: instagram.com/dr_ersteniuk)
Безпечне використання
Використовувати чи ні - справа кожного з вас. Але якщо ви все ж вирішили, то варто дотримуватися наступних правил.
Для домашнього використання обирайте голки 0.25-0,5 мм, не більше. Не купуйте дешеві роллери із хірургічної сталі, які швидко гнуться та тупляться. Довше прослужить прилад з титановими елементами.
Частота процедури: 1 раз в тиждень, щоб шкіра точно зрегенерувала. Курс становить 3 місяці.
Мезороллер - це прилад тільки для індивідуального використання. Дотримуйтеся правил стерилізації приладу та тримайте в оригінальній упаковці після використання.
"Не використовуйте по рекомендаціях подруги та блогера", - йдеться у повідомленні.
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