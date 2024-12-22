Выпадение волос может возникнуть из-за этой ошибки, которой можно легко избежать

Почему важно регулярно мыть расческу









Чтобы почистить деревянную расческу, воспользуйся ватой, смоченной в спирте или в другом спиртосодержащем растворе. Ежедневно аккуратно протирай зубчики щетки, удаляя загрязнения. Для этого материала особенно важен регулярный уход, ведь одноразовые агрессивные чистящие средства могут просто испортить дерево.

Вымыть круглую щетку сложнее, ведь эта форма способствует запутыванию выпавших волос на расческе во время расчесывания.

Менять щетку для волос нужно хотя бы раз в год. Во-первых, за 12 месяцев на ней образуется огромное количество бактерий, которые невозможно вымыть никаким раствором.

Также щетки тоже имеют свойство изнашиваться и портиться. На них появляются микротрещины, которые повреждают структуру волос.