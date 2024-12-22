Випадання волосся може виникнути через цю помилку, якої можна легко уникнути

Випадіння волосся можна уникнути, якщо регулярно мити гребінець. Такий простий рух допоможе запобігти швидкій жирності волосся та інфекціям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Чому важливо регулярно мити гребінець

Професійний перукар Марго Торн розповіла, що люди повинні мити свою щітку для волосся, щоб зберегти пасма здоровими.

"Щоб зберегти ваше волосся блискучим і здоровим, ви повинні щотижня мити свої особисті щітки для волосся з шампунем. І будь-які гребінці для волосся, якими користуються професійні перукарі, слід мити після кожного клієнта", - додала вона.

Брудна щітка для волосся може переносити бруд, бактерії та старі продукти назад на ваші пасма. Це може призвести до того, що ваше волосся буде виглядати більш жирним між миттям.

Якщо ви не чистите свої щітки для волосся, це може призвести до бактеріальної інфекції на шкірі голови та надмірної жирності. Ця комбінація бруду та шкірного жиру може з часом спричинити ріст бактерій, які не завжди можна змити під час миття волосся

Якщо шкіра голови пошкоджена, тобто через мікропорізи, спричинені інструментами для волосся, або через травму, то це може призвести до інфекцій шкіри голови, подразнення та лупи. Якщо це не лікувати, то виникне сильне випадання волосся.

Мити гребінець особливо важливо, якщо ви використовуєте засоби з густішою консистенцією, такі як олії для волосся або маски, оскільки вони можуть залишити на щітці жирні сліди.

Щоб помити гребінець, необхідно:

видалити зайве волосся з гребінця

змочити щітку в теплій воді з м’яким знежирюючим милом або оцтом

після просочення протріть між щетинами зубною щіткою, щоб видалити накопичення продукту

ретельно висушіть перед використанням

Аби почистити дерев’яний гребінець, скористайся ватою, змоченою в спирті чи в іншому спиртовмісному розчині. Щодня акуратно протирай зубчики щітки, видаляючи забруднення. Для цього матеріалу особливо важливий регулярний догляд, адже одноразові агресивні засоби для чищення можуть просто зіпсувати дерево.

Вимити круглу щітку складніше, адже ця форма сприяє заплутуванню волосся, що випало, на гребінці під час розчісування.

Як часто замінювати гребінець

Змінювати щітку для волосся потрібно хоча б раз на рік. По-перше, за 12 місяців на ній утворюється величезна кількість бактерій, що неможливо вимити жодним розчином.

Також щітки теж мають властивість зношуватися та псуватися. На них з’являються мікротріщини, що пошкоджують структуру волосся.