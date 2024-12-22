Выпадение волос может возникнуть из-за этой ошибки, которой можно легко избежать

Выпадения волос можно избежать, если регулярно мыть расческу. Такое простое движение поможет предотвратить быструю жирность волос и инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Почему важно регулярно мыть расческу

Профессиональный парикмахер Марго Торн рассказала, что люди должны мыть свою щетку для волос, чтобы сохранить пряди здоровыми.

"Чтобы сохранить ваши волосы блестящими и здоровыми, вы должны еженедельно мыть свои личные щетки для волос с шампунем. И любые расчески для волос, которыми пользуются профессиональные парикмахеры, следует мыть после каждого клиента", - добавила она.

Грязная щетка для волос может переносить грязь, бактерии и старые продукты обратно на ваши пряди. Это может привести к тому, что ваши волосы будут выглядеть более жирными между мытьем.

Если вы не чистите свои щетки для волос, это может привести к бактериальной инфекции на коже головы и чрезмерной жирности. Эта комбинация грязи и кожного жира может со временем вызвать рост бактерий, которые не всегда можно смыть во время мытья волос

Если кожа головы повреждена, то есть через микропорезы, вызванные инструментами для волос, или из-за травмы, то это может привести к инфекциям кожи головы, раздражению и перхоти. Если это не лечить, то возникнет сильное выпадение волос.

Мыть расческу особенно важно, если вы используете средства с более густой консистенцией, такие как масла для волос или маски, поскольку они могут оставить на щетке жирные следы.

Чтобы помыть расческу, необходимо:

удалить лишние волосы с расчески

смочить щетку в теплой воде с мягким обезжиривающим мылом или уксусом

после пропитки протрите между щетинками зубной щеткой, чтобы удалить накопления продукта

тщательно высушите перед использованием

Чтобы почистить деревянную расческу, воспользуйся ватой, смоченной в спирте или в другом спиртосодержащем растворе. Ежедневно аккуратно протирай зубчики щетки, удаляя загрязнения. Для этого материала особенно важен регулярный уход, ведь одноразовые агрессивные чистящие средства могут просто испортить дерево.

Вымыть круглую щетку сложнее, ведь эта форма способствует запутыванию выпавших волос на расческе во время расчесывания.

Как часто заменять расческу

Менять щетку для волос нужно хотя бы раз в год. Во-первых, за 12 месяцев на ней образуется огромное количество бактерий, которые невозможно вымыть никаким раствором.

Также щетки тоже имеют свойство изнашиваться и портиться. На них появляются микротрещины, которые повреждают структуру волос.