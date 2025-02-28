Вінтажні яблука. Рідкісні пристрої Apple з автографом Джобса виставили на аукціон (фото)

Яку техніку виставили на аукціон

Одним із найцінніших лотів став робочий комп'ютер Apple-1, який може піти з молотка за 300 000 доларів. Цей екземпляр, відомий як "Bayville" Apple-1, зареєстрований під номером 91 в офіційному реєстрі Apple-1. Це перший комп'ютер, який продавали співзасновники Apple Стів Джобс і Стів Возняк, і сьогодні у світі залишилося лише кілька таких машин.

Apple-1 зберігся в хорошому стані: написи на платі чіткі, немає пошкоджень покриття. У комплекті йде оригінальна інструкція з рукописною заміткою від Деніела Коттке, одного з перших співробітників Apple.

Apple-1 Computer (фото: RR Auction)

На аукціон також виставлено два чеки, підписані Стівом Джобсом, кожен з яких може бути продано більш ніж за 25 000 доларів, а також рідкісний Apple II з оригінальною материнською платою Rev. 0 і корпусом без вентиляційних отворів - його оціночна вартість 30 000 доларів.

Чек із підписом Стіва Джобса (фото: RR Auction)

Серед рідкісних прототипів представлені пристрої рівня EVT (Engineering Validation Test), включно з Macintosh Portable у прозорому корпусі. Цей лептоп, випущений 1989 року, став першим ноутбуком Apple з батареєю, але через високу ціну і вагу понад 7,3 кілограма не здобув популярності.

Прозора версія цього пристрою - справжня рідкість, і його вартість на торгах може перевищити 50 000 доларів.

Macintosh Portable (фото: RR Auction)

Також на продаж виставлено прототипи iPod Classic, iMac G3, Power Mac G4 Cube, Power Macintosh і Macintosh TV - кожна з цих моделей може бути продана за тисячі доларів.

Повний список рідкісних лотів доступний на сайті RR Auction.

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