Від Newton до AirPods Max. Найгірші гаджети Apple всіх часів

Коли говорять про Apple, зазвичай згадують iPhone, Mac та iPad. Втім, за свою історію компанія також представила низку пристроїв, які не стали широко відомими і не набули очікуваної популярності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найгірші гаджети Apple, які вона випустила за весь час.

Apple III

Рік виходу: 1980

Apple II, випущений 1977 року, вважається надзвичайно успішним продуктом, який продавався аж до 1990-х років. Його часто називають "комп'ютером, який створила Apple". Однак наступний випуск Apple III в 1980 році майже привів до краху компанію.

За словами співзасновника Apple Стіва Возняка, основною причиною невдачі Apple III було те, що його розробив відділ маркетингу, а не команда інженерів.

Ідея полягала в тому, що Apple III мав охолоджуватись за рахунок масивного алюмінієвого корпусу. Однак це не спрацювало, і користувачі зіткнулися з різними технічними збоями, такими, як спотворений текст на екрані, плавлення припою, від'єднання чіпів та інші проблеми.

Коли клієнти зверталися з питаннями про непрацюючі комп'ютери, Apple офіційно рекомендувала їм "підняти пристрій на 3 дюйми над столом і потім впустити його, щоб компоненти, що відвалилися, стали на місце".

Apple III став повною невдачею, і перші 14 тисяч пристроїв, випущених на ринок, довелося відкликати для ремонту. Загальна кількість проданих комп'ютерів становила лише 65 000 штук. Після цього Apple повернулася до перевіреної моделі Apple II.

Стів Возняк заявив, що компанія втратила близько 100 мільйонів доларів на цьому проекті, і більшість співробітників, які працювали над ним, покинули компанію.

Apple III (фото: Wikipedia)

Newton

Рік виходу: 1993

Apple Newton був одним із перших кишенькових персональних комп'ютерів в історії, можливо, навіть найпершим. Передбачалося, що люди замінять свої блокноти та ручки на цей пристрій, що можна вважати предтечею iPad у 90-х.

Однак, на практиці Newton виявився малоефективним. Apple хвалила його рукописне введення, але він виявився далеким від ідеалу. Пристрій важко розумів, що ви хочете написати, навіть якщо ви писали букви акуратно.

Крім того, Newton був громіздким і не вміщався до кишені, коштував близько 699 доларів. За словами колишнього генерального директора Apple Джона Скаллі, у розробку Newton було вкладено близько 100 мільйонів доларів, але пристрій так і не завоював популярності на ринку.

Через три роки після випуску Newton компанія Palm представила свій PalmPilot, який був компактнішим, легшим і зручніше його було використовувати в порівнянні з пристроєм Apple. Це остаточно поставило хрест на долі Newton. Коли Стів Джобс повернувся до Apple у 1998 році, він вирішив закрити проект, оцінивши ситуацію і зрозумівши, що Newton не має майбутнього.

Newton (фото: Wired)

Macintosh TV

Роки випуску: 1993

Macintosh TV був спробою Apple вийти на ринок телевізорів. Суть пристрою полягала в тому, що він був комп'ютером з мишею, клавіатурою і пультом дистанційного керування. Цей пристрій можна використовувати як звичайний Mac, а також дивитися кабельні телевізійні канали.

Крім того, у Macintosh TV був вбудований CD-ROM, хоча на той момент DVD ще не було поширене.

Однак пристрій виявився громіздким (навіть у порівнянні з більшістю телевізорів на той час), неестетичним та дорогим. Його вартість становила близько 2 000 доларів, і він не набув широкого поширення.

Apple випустила всього близько 10 000 екземплярів Macintosh TV, і після цього про пристрій було забуто, як про невдалий експеримент.

Macintosh TV (фото: Pinterest)

Pippin

Рік виходу: 1996

Ви знали, що у Apple колись була власна ігрова консоль, як у Sega? Пристрій було розроблено спільно з японською компанією Bandai у 1996 році. Воно було орієнтоване не тільки на ігри, але й на мультимедійні програми, включаючи інтернет-серфінг та відтворення компакт-дисків.

Однак Pippin не став популярним і продажі були обмеженими. Зрештою Apple припинила підтримку Pippin і зняла його з ринку. Він часто згадується як невдалий експеримент в історії Apple, але в той же час його розробка та випуск показали інтерес компанії до розширення своїх можливостей у галузі мультимедійних технологій.

Pippin (фото: Т3)

Power Mac G4 Cube

Рік виходу: 2000

Power Mac G4 Cube, один із видатних продуктів Apple, посідає почесне місце у колекції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Незважаючи на його значну потужність та елегантний дизайн, комп'ютер припинив свій шлях до споживача лише через рік.

По-перше, незважаючи на свою статусну позицію як професійний комп'ютер, Power Mac G4 Cube мав обмежені можливості. Здібності обмежувалися двома портами USB, які були призначені для миші та клавіатури, і відсутністю можливості встановлення додаткових карт розширення.

По-друге, у Cube виникали проблеми з температурою через відсутність вентиляторів. Він здійснював охолодження у вигляді конвекції, дозволяючи теплому повітрі природним чином виходити з отворів зверху.

Нарешті вартість гаджета була досить високою. Для звичайних користувачів він здавався зайвим, а професіонали воліли кастомізованіші і перевірені в роботі Power Mac G4.

Power Mac G4 Cube (фото: WIRED)

Magic Mouse

Роки виходу: 2009 та 2015

Magic Mouse, представлена у 2009 році, зберегла свій зовнішній дизайн протягом багатьох років. Незважаючи на стильний вигляд, користувачі стикалися з незручностями при використанні цього пристрою.

Відхиляючись від традиційної ергономіки миші, Magic Mouse зробили плоскою, змушуючи користувача тримати її кінчиками пальців, що викликало біль у кисті та зап'ястя. Для подолання цього недоліку сторонні стартапи почали пропонувати силіконові накладки, що надають форму звичайної миші.

Іншою проблемою є швидке розрядження батарей. Перша версія працювала від пальчикових батарейок і витрачала їх за короткий час. У той час, як конкуруючі більш доступні пристрої могли працювати на одній батарейці від чотирьох місяців до півроку.

У другій версії, випущеній у 2015 році, з'явився вбудований акумулятор, що працює довше. Однак для його перезарядки доводилося тимчасово припиняти користуватися мишею, оскільки її незручно було тримати в цей час.

Через ці недоліки багато користувачів пристроїв Apple, включаючи нові комп'ютери Mac, воліють використовувати зручніші миші від Logitech або Razer, або переходять на трекпади від Apple, які вважаються зручнішими порівняно з Magic Mouse.

Magic Mouse (фото: Hotline)

Mac Pro 2013

Рік виходу: 2013

Mac Pro був потужним для свого часу апаратом для професійної роботи, оснащеним серверним процесором і аж двома відеокартами. Але популярності він не здобув.

Однією з головних проблем була відсутність можливості встановлення додаткових накопичувачів, що робило систему незручною для використання з великим обсягом даних. Підключення зовнішніх носіїв зробило конструкцію громіздкою та менш привабливою.

Крім того, заміна відеокарт була неможливою, і використання зовнішніх графічних прискорювачів (eGPU) було обмежено політикою Apple.

Маленький корпус Mac Pro 2013 став причиною проблем з охолодженням. Дизайн, хоч і вражаючий з технічної точки зору, не забезпечував ефективного розсіювання тепла, що призводило до гальм та перегріву.

Mac Pro 2013 (фото: Wikipedia)

Apple Pencil 1

Рік виходу: 2015

Перший iPad Pro, випущений у 2015 році, був видатним продуктом. Цей планшет лідирував на ринку, надаючи можливість не тільки споживати контент, але й малювати, робити рукописні нотатки з використанням чудової чутливості його стілусу. Він був дуже вдалим, але існувала одна невелика незручність.

На той момент Apple ще не мала технології магнітної зарядки, тому стілус Apple Pencil першого покоління вимагав підзарядки через роз'єм Lightning на iPad.

Це, природно, могло призвести до поломок або роз'єму на планшеті при неакуратному поводженні або самого стілусу. Не дивно, що в 2018 році в новій версії стілуса інженери Apple удосконалили його, дозволивши заряджатися прямо від корпусу iPad.

Apple Pencil 1 (фото: My Apple Style)

MacBook

Рік виходу: 2015

У 2015 році Apple представила свій новий 12-дюймовий ноутбук. Цей портативний комп'ютер став першим у лінійці Apple, позбавленим активної системи охолодження.

Спочатку передбачалося, що безвентиляторний дизайн зробить апарат ідеально безшумним, а більший простір у корпусі, що звільнився після видалення кулерів, буде використано для збільшення ємності акумулятора.

Однак, з'явилися деякі обмеження. По-перше, новинка була обладнана лише одним портом USB-C, що не дозволяло одночасно заряджати ноутбук та працювати з даними на зовнішньому SSD.

По-друге, на момент випуску Apple ще не мала своїх продуктивних чіпів Silicon, і тому 12-дюймовий MacBook використовував процесор Intel Core M на 1,1 ГГц. Цього вистачало для базових завдань, але на більш інтенсивних діях ноутбук починав перегріватися і гальмувати. Тести також показали, що новий MacBook програвав у продуктивності чотирирічному MacBook Air.

По-третє, MacBook 2015 вперше отримав клавіатуру-метелика, схильну до поломок від найдрібніших частинок пилу.

Всі ці фактори, включаючи більш високу ціну в порівнянні з більш продуктивними альтернативами, призвели до того, що в 2019 Apple припинила підтримку MacBook і зосередилася на більш надійних лінійках Air і Pro.

MacBook (фото: Hotline)

AirPods Max

Рік виходу: 2020

Відразу після релізу AirPods Max технічні видання стали вказувати на той факт, що у виробників типу Sony і Bose є моделі, що надають таку ж якість звуку, але при цьому на 250 доларів дешевше. Це змусило чимало аудіофілів задуматися, чи вартий взагалі гаджет своїх грошей.

До того ж Sony та Bose краще "дружили" з девайсами на Windows і Android, тоді як навушники Apple насамперед були розраховані на роботу саме з "яблучною" технікою.

AirPods Max, на відміну від більшості інших бездротових навушників, не можуть складатися. Переносити їх можна лише у чохлі Smart Case від Apple, що досить незручно.

Крім того, навушники не вміють навіть вимикатися і не мають кнопку живлення - натомість їх потрібно складати в кейс, і той переводить їх у режим "наднизкого енергоспоживання". А ще чохол зовсім не захищає найуразливіше місце навушників - оголов'я.

AirPods Max (фото: 3dmodels)