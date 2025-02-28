Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото)

Уникальные устройства Apple, винтажная техника, прототипы и документы, подписанные Стивом Джобсом, часто продаются за тысячи долларов. Аукционный дом RR Auction сегодня открыл торги на новую партию редких продуктов Apple.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Одним из самых ценных лотов стал рабочий компьютер Apple-1, который может уйти с молотка за 300 000 долларов. Этот экземпляр, известный как "Bayville" Apple-1, зарегистрирован под номером 91 в официальном реестре Apple-1. Это первый компьютер, который продавали сооснователи Apple Стив Джобс и Стив Возняк, и сегодня в мире осталось лишь несколько таких машин.
Apple-1 сохранился в хорошем состоянии: надписи на плате четкие, нет повреждений покрытия. В комплекте идет оригинальное руководство с рукописной заметкой от Дэниела Коттке, одного из первых сотрудников Apple.
На аукцион также выставлены два чека, подписанных Стивом Джобсом, каждый из которых может быть продан более чем за 25 000 долларов, а также редкий Apple II с оригинальной материнской платой Rev. 0 и корпусом без вентиляционных отверстий - его оценочная стоимость 30 000 долларов.
Среди редких прототипов представлены устройства уровня EVT (Engineering Validation Test), включая Macintosh Portable в прозрачном корпусе. Этот лэптоп, выпущенный в 1989 году, стал первым ноутбуком Apple с батареей, но из-за высокой цены и веса более 7,3 килограмм не снискал популярности.
Прозрачная версия этого устройства - настоящая редкость, и его стоимость на торгах может превысить 50 000 долларов.
Также на продажу выставлены прототипы iPod Classic, iMac G3, Power Mac G4 Cube, Power Macintosh и Macintosh TV - каждая из этих моделей может быть продана за тысячи долларов.
Полный список редких лотов доступен на сайте RR Auction.
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