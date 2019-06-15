Виновата аномальная жара: в Украине взлетела цена на самый популярный овощ

Цены на социальные продукты в Украине в июне 2019 выросли на 70%. Кроме того, повысилась стоимость самого популярного летнего овоща – огурцов. Всему виной аномально жаркая погода. Температура установила уже несколько рекордов, и в ближайшие дни спадания жары пока не прогнозируют. О росте цен сообщает председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины. Так что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды", – объясняет Алексей Дорошенко.

Цены на продукты в Украине в июне 2019 – подорожал популярный овощ (коллаж РБК-Украина)

При этом, ранее эксперт прогнозировал снижение цен на продукты в Украине. По его мнению дефляция произойдет в августе текущего года.

"В августе ждем дефляцию за счет удешевления овощей и фруктов, а также стабильной цены коммунальных услуг", – добавляет эксперт.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, почему произошел резкий скачок цен на продукты в мае.

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