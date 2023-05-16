Вінницькі розрепанці: як приготувати традиційну українську випічку

Що вам знадобиться:

Відварена картопля - 5 шт.

Яйця – 2 шт. + 1 шт. для змащування

Борошно – 3 ст. ложки

Сіль, перець - до свого смаку

Для начинки:

200 г квасолі або гороху (або будь-яка інша начинка)

Олія – 1 ст. ложка

Цибуля - 2 шт.

Часник - 1 зубчик

щіпка цукру

сир, пряні трави, спеції - за бажанням

сіль, перець - до свого смаку

Фото: instagram.com/my_happyfood

Як приготувати розрепанці

Для начинки підсмажити на сковороді дрібно нарізану цибулю та подрібнений часник.

Відварену квасолю подрібнити за допомогою блендера. Змішати усі інгредієнти для начинки.

Відварену картоплю натерти на тертці або розім'яти, додати решту інгредієнтів і замісити тісто. Відщипувати шматочки та формувати коржики. Всередину кожного коржика викладати начинку і защипувати краї, щоб вийшов човен.

Пиріжки викласти на застелений пергаментом лист, змастити жовтком і можна присипати сиром.

Духовку розігріти до 170 градусів. Випікати 25-30 хвилин - поки пиріжки не стануть рум'яними.

Фото: instagram.com/my_happyfood