Лангош по-закарпатськи: справжня українська міні-піца

Лангош прийшов у закарпатську кухню дуже багато років тому і його готують зараз за найстарішими рецептами. Ця страва подобається дорослим та дітям, відмінно підходить для швидкого перекушування або на сніданок. А ще лангош чимось нагадує міні-піцу.

Вам знадобиться:

Сухі дріжджі – 2 ч. ложки

Тепла вода – 150 мл

Цукор - 1 ч. ложка

Борошно - 500 г

Сіль - 1 год.

Мінеральна або газована вода – 150 мл

Часник 1-2 зубчики + 70 мл води

Для начинки – сметана або майонез, кетчуп, твердий сир

Як приготувати лангош

У 150 мл теплої води розведіть 2 чайні ложки сухих дріжджів та 1 чайну ложку цукру. Все перемішуємо та залишаємо в кімнатній температурі, щоб дріжджі почали працювати – на 15 хвилин.

Тепер замішуємо тісто. У 500 г борошна додаємо чайну ложку солі та перемішуємо. Робимо ямку та виливаємо туди дріжджі. А потім додаємо 150 мл мінеральної води. Добре вимішуємо ложкою чи руками.

Готове тісто замішуємо 15 хвилин на столі, поки воно не стане м'яким і еластичним. Змащуємо миску олією, викладаємо тісто і накриваємо. Залишаємо його на 1 годину, щоб воно виросло вдвічі.

Беремо пару зубчиків часнику і пропускаємо через прес, додаємо трохи кип'яченої води. Цією сумішшю змащуватимемо лангош.

Руки змащуємо олією, натискаємо на тісто, щоб вийшов весь вуглекислий газ. Відщипуємо шматочок тіста, розкочуємо в коржик за розміром сковороди.

Сковороду ставимо на середній вогонь і наливаємо олію - трохи більше, ніж при смаженні котлет. Викладаємо коржик на сковороду та обсмажуємо з двох боків. Якщо на тесті з'являються бульбашки – проколюйте їх вилкою.

Гарячий лангош відразу змастіть часниковою водою. А потім викладайте начинку – сметану, кетчуп, тертий сир. Начинку можна вибирати будь-яку – до свого смаку.