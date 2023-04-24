Книглі з картоплі: як деруни, тільки ще смачніші!

В українських рецептах особливе місце посідає прикарпатська та закарпатська кухня. Однією зі страв, яку люблять у Коломиї, а також у різних районах Закарпаття є книглі. Вона нагадує деруни, тільки не в смаженому вигляді.

Що вам знадобиться:

Сира картопля - 800 г

Картопля, зварена "у мундирі" - 800 г

Яйце - 1 шт.

Крохмаль кукурудзяний – 4 ст. ложки

Сіль до свого смаку

Для засмаження:

Сало

Цибуля - 1 шт.

Солодка паприка – 1 ч. ложка

Для варіння:

окріп+сіль до свого смаку

2 ст. ложки крохмалю та 100 г води

Як приготувати книглі з картоплі

Відваріть частину картоплі "у мундирі". Її потрібно очистити та залишити остуджуватися. Цибулину наріжте півкільцями, шматочок сала - смужками або пластинками. Сало можна замінити у засмажці на тушковану капусту чи гриби.

На дрібній тертці натираємо картоплю, відварену "в мундирі", а потім сиру картоплю, попередньо очищену. Потім картоплю віджимаємо та зливаємо зайву рідину. Можна ще раз віджати. Додаємо одне яйце та сіль до свого смаку. Потім додаємо кілька ложок крохмалю. Весь крохмаль відразу не варто – орієнтуйтеся за станом тіста. Якщо воно рідке – додайте ще. Все добре вимішайте – тісто має бути густе.

Щоб книглі не розварилися у воді, змішайте дві столові ложки води та дві столові ложки крохмалю. Накип'ятіть воду в каструлі, додайте сіль, а потім крохмальну воду. Перемішайте. Води беріть багато і широку каструлю.

Змочіть руки водою і відщипуйте від тіста шматочок, скачайте кульку і розплющить її руками. Потім кидайте їх у киплячу воду. Книглі будуть готові тоді, коли всі спливуть.

Поки варяться книглі, зробіть засмажку. На розігріту сковороду покладіть шматочки сала, обсмажте до шкварок. Додайте цибулю і пасеруйте до м'якості цибулі. Додайте спеції до свого смаку та червону паприку.

Готові книглі виловлюйте шумівкою, викладайте на тарілку, а зверху - поливайте засмажкою зі шкварками. Вийде на смак страва схожа на деруни, але у вареному вигляді. За бажанням можна додати сметану.