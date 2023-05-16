Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечку

Розрепанцы - это небольшие открытые пирожки, которые готовятся с начинкой. По обычаям, именно такими пирожками в Винницкой области встречают гостей. А невесты пекут такие накануне своей свадьбы с разными начинками - для родственников.
Как приготовить разрепанцы, рассказал украинский шеф-повар и фуд-фотограф Эдуард Насиров на своей странице в Instagram.
Для начинки:
Фото: instagram.com/my_happyfood
Для начинки поджарить на сковороде мелко нарезанный лук и измельченный чеснок.
Отварную фасоль измельчить с помощью блендера. Смешать все ингредиенты для начинки.
Отварной картофель натереть на терке или размять, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Отщипывать кусочки и формировать лепешки. Внутрь каждой лепешки выкладывать начинку и защипывать края, чтобы получилась лодочка.
Пирожки выложить на застеленный пергаментом противень, смазать желтком и можно присыпать сыром.
Духовку разогреть до 170 градусов. Выпекать 25-30 минут - пока пирожки не станут румяными.
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