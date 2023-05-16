Винницкие розрепанцы: как приготовить традиционную украинскую выпечку

Что вам понадобится:

Отварной картофель - 5 шт.

Яйца - 2 шт. + 1 шт. для смазывания

Мука - 3 ст. ложки

Соль, перец - по вкусу

Для начинки:

200 г фасоли или гороха (или любая другая начинка)

Масло - 1 ст. ложка

Лук - 2 шт.

Чеснок - 1 зубчик

щепотка сахара

сыр, пряные травы, специи - по желанию

соль, перец - по вкусу

Фото: instagram.com/my_happyfood

Как приготовить розрепанцы

Для начинки поджарить на сковороде мелко нарезанный лук и измельченный чеснок.

Отварную фасоль измельчить с помощью блендера. Смешать все ингредиенты для начинки.

Отварной картофель натереть на терке или размять, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Отщипывать кусочки и формировать лепешки. Внутрь каждой лепешки выкладывать начинку и защипывать края, чтобы получилась лодочка.

Пирожки выложить на застеленный пергаментом противень, смазать желтком и можно присыпать сыром.

Духовку разогреть до 170 градусов. Выпекать 25-30 минут - пока пирожки не станут румяными.

Фото: instagram.com/my_happyfood