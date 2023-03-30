У Вінниці відкрився новий McDonald's: як він виглядає

30 березня розпочав свою роботу новий ресторан McDonald's у Вінниці. Він знаходиться на Хмельницькому шосе, 114-К. Цей ресторан став першим закладом, який компанія відкрила у 2023 році.

Завдяки розміщенню на виїзді з міста та поряд з автовокзалом, ресторан стане особливо зручним для тих, хто любить поїсти улюблені страви під час поїздок. Він фактично розташований на парковці торгового центру The Mall, що навпроти Західного автовокзалу.

У новому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 місць на терасі. Усередині є 10 терміналів самообслуговування. Для автомобілістів є Мак Драйв із двома лініями заїзду.

Новий ресторан McDonald's працюватиме з 07:00 до 22:00 щодня та дотримуватиметься розширених правил безпеки, які впроваджено компанією.

Новий ресторан McDonald's у Вінниці

Як зазначають у McDonald's, компанія не лише продовжує відновлювати роботу тимчасово закритих закладів, а й завершує раніше розпочате будівництво та облаштування.

Наприклад, ресторан у Вінниці почали будувати ще 2021 року і більшість будівельних робіт було завершено до 24 лютого 2022 року.

Так виглядав цей МакДональдс перед війною (фото: Vinbazar.com)

А зараз цей заклад – 4 новий ресторан, який відкрився з початку війни. Раніше нові ресторани McDonald's з'явилися у Києві, Оболонському районі, Лісниках Київської області, а також у Львові.

Буквально кілька днів тому відновили свою роботу ресторани McDonald's в Одесі – відкрито вже 5 закладів. Загалом в Україні зараз працює 73 ресторани McDonald's.