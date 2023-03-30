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В Виннице открылся новый McDonald's: как он выглядит

В Виннице открылся новый ресторан McDonald's (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Виннице открыли новый ресторан McDonald's. Он был почти построен незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину, но запустить его в работу не успели. Теперь этот Мак стал третьим рестораном в Виннице и 4 новым заведением после возобновления работы.

Где находится новый ресторан, как будет работать и как он выглядит - читайте в материале ниже.

30 марта начал свою работу новый ресторан McDonald's в Виннице. Он находится на Хмельницком шоссе, 114-К. Этот ресторан стал первым заведением, которое компания открыла в 2023 году.

Благодаря размещению на выезде из города и рядом с автовокзалом, ресторан станет особенно удобным для тех, кто любит поесть любимые блюда во время поездок. Он фактически расположен на парковке торгового центра The Mall, что напротив Западного автовокзала.

В новом ресторане для посетителей доступно 125 мест в зале и 88 мест на террасе. Внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Для автомобилистов есть Мак Драйв с двумя линиями заезда.

Новый ресторан McDonald's будет работать с 07:00 до 22:00 ежедневно и придерживаться расширенных правил безопасности, которые внедрены компанией.

Новый ресторан McDonald's в Виннице

Как отмечают в McDonald's, компания не только продолжает восстанавливать работу временно закрытых заведений, но и завершает ранее начатое строительство и обустройство.

К примеру, ресторан в Виннице начали строить еще в 2021 году и большинство строительных работ были завершены до 24 февраля 2022 года.

Так выглядел этот МакДональдс перед войной (фото: vinbazar.com)

А сейчас это заведение - 4 новый ресторан, который открылся с начала войны. Ранее новые рестораны McDonald's появились в Киеве, в Оболонском районе, в Лесниках Киевской области, а также во Львове.

Буквально несколько дней назад возобновили свою работу рестораны McDonald's в Одессе - уже открыто 5 заведений. Всего в Украине сейчас работает 73 ресторана McDonald's.

Напомним, ранее мы писали о том, какие именно рестораны McDonald's открылись в Одессе.

А еще рассказывали о том, в Броварах хотят срезать старые каштаны, чтобы построить новый McDonald's.

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