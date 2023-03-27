Ресторани МакДональдс знову відкриють в Одесі: де саме і які особливості роботи

В Одесі відновлюють роботу ресторани МакДональдс більш ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, 28 березня у місті відчинять двері для відвідувачів одразу п'ять закладів полярної мережі громадського харчування.

Де саме запрацюють одеські "Маки", та які обмеження очікуються, пояснили у прес-службі компанії.

Натяки на підготовку до відкриття закладів МакДональдс в Одесі помітили ще в лютому, коли на сайті компанії з'явилися вакансії в декількох ресторанах.

Загалом в українській Південній Пальмірі до широкомасштабної російської військової агресії працювало 9 ресторанів мережі.

Наразі стало відомо, що з вівторка, 28 березня, буде відновлено роботу п'яти закладів.

Які одеські ресторани відкриють першими

МакДональдси в Одесі спочатку відновлять роботу за такими адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-б;

вул. Дерибасівська, 23/1;

пл. Незалежності, 1;

вул. Черняховського, 1-б;

вул. Краснова, 14а.

Особливості роботи "Маків" в Одесі

У компанії прогнозують, що в перші дні поновлення роботи буде підвищений попит, оскільки "після тривалої перерви городяни хочуть якнайшвидше поласувати улюбленими стравами".

Таким чином, було вирішено, що спочатку зали працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів. При цьому, вже на початку квітня планують відкрити ще кілька ресторанів в Одесі.

Обмеження у роботі "Маків"

Як і в решті закладів мережі громадського харчування, в одеських ресторанах діятимуть такі ж розширені правила безпеки.

Таким чином, у разі оголошення повітряної тривоги команда закладу поспішно завершить усі процеси та закриває його, щоб усі відвідувачі та персонал могли пройти в укриття.

Після завершення тривоги або відновлення подачі електроенергії працівникам знадобиться певний час, щоб налаштувати обладнання та підготуватися до відкриття.

"Наші заклади можуть відкриватися пізніше, ніж зазвичай, для виконання складніших робіт, пов’язаних з обслуговуванням обладнання та генеральним прибиранням закладу", - вказується на сайті МакДональдса.

Нагадаємо, що восени 2022 року частина ресторанів мережі відновила свою діяльність - відкрилися заклади: