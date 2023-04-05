У Вінниці цинічний злодій попросив у бійця мобільник подзвонити і втік, та його наздогнала карма

51-річний військовий, житель Вінниці, звернувся до райуправління поліції та розповів про викрадення мобільника.

"Заявник розповів, що перебуваючи біля місцевого магазину до нього підійшло троє чоловіків. Один з них попросив у потерпілого мобільний телефон аби здійснити терміновий дзвінок та втік отримавши в руки гаджет", - передали правоохоронці.

Інцидент із крадіжкою стався 4 квітня, і "копи" менш ніж за добу встановили особу зловмисника, розшукали його, а також знайшли викрадений смартфон.

Цинічним злодієм виявився раніше засуджений 20-річний хлопець, який проживає у Вінниці. Раніше він мав проблеми із законом теж за майнові злочини.

Викрадач гаджета здав свою "видобуток" у місцевий ломбард.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

Тепер фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька окружна прокуратура, додали у поліції.

У Вінниці затримали шахрая, який викрав у військового ЗСУ мобільник (фото: facebook.com/vinn.police)