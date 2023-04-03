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Шахрай із Києва продавав військовим із передової неіснуючі тактичні ножі

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Київ, Понеділок 03 квітня 2023 13:39
Шахрай із Києва продавав військовим із передової неіснуючі тактичні ножі Фото: у Києві затримали шахрая, який обдурив українських військових (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці Києва затримали афериста, який обдурив українських військових на продажі неіснуючих товарів в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління Нацполіції у місті Києві.

38-річний чоловік через соцмережі продавав неіснуючі тактичні ножі ручної роботи, замовлення приймав при повній оплаті на банківську картку.

"Отримавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з покупцями. Таким чином він привласнив гроші бійців, які воюють на передовій ", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Києві затримали шахрая, який обдурив військових (kyiv.npu.gov.ua)

Наразі встановлено, що жертвами шахрая стали п'ятеро військових, які перебувають у зоні бойових дій. Правоохоронці провели обшук у будинку чоловіка та вилучили два мобільні телефони, ноутбук та банківські картки, які використовували у злочинах.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Крім того, Київська міська прокуратура просить громадян, які придбали товар через Facebook-сторінку "Платон Ст" та надалі його не отримали, повідомити про такі факти.

Раніше ми писали про те, що в Запоріжжі так званий волонтер обдурив дружину безвісти зниклого бійця ЗСУ .

Також нагадаємо, що у Польщі шахрай обдурив українських військових на 10 тисяч доларів .

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