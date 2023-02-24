У Запоріжжі "волонтер" ошукав дружину безвісти зниклого бійця ЗСУ (фото)

У Запоріжжі псевдоволонтер вирішив "нажитися" на дружині військового ЗСУ, який зник безвісти. Він сказав жінці, що її чоловік у полоні, а він може його звільнити. Проте на це потрібна велика сума грошей.

Про це повідомляють на сайті запорізького видання "Актуально".

Що відомо про справу

У січні 2023 року до поліції Запоріжжя надійшла заява від дружини безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ. Вона заявила про те, що її ошукав незнайомий чоловік на суму 550 доларів.

Звісно, жінка сподівалася знайти свого чоловіка, тому писала про нього в соціальних мережах, на що й вийшов шахрай. У серпні минулого року він зателефонував їй і представився волонтером, який займається пошуком зниклих військових.

За його неправдивою інформацією, чоловік постраждалої перебуває у виправній колонії на території РФ. Його нібито можна звідти дістати та переправити на територію України, проте на це потрібна 1 000 доларів США.

Листування шахрая із потерпілою (фото: Національна поліція)

Жінка не погодилася переказати одним платежем таку суму, доки не буде впевненою у наданій їй інформації. Домовилися про передплату в сумі 550 доларів.

Згодом у шахрая з'являлися все нові відмовки та труднощі. Усе це зрештою призвело до того, що жінка зрозуміла: має справу з ошуканцем.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановили, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів 37-річний житель Запоріжжя.

22 лютого в його квартирі поліцейські провели обшук, під час якого виявили та вилучили мобільний телефон, планшет, 12 сім-карт різних операторів мобільного зв'язку, 13 банківських карт різних банківських установ України, 4 карти пам'яті та блокнот із записами.

Речі, знайдені у псевдоволонтера під час обшуку (фото: Національна поліція)

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався у вчиненні шахрайських дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Також його особу перевіряють на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

Шахрая затримали правоохоронці (фото: Національна поліція)