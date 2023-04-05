В Виннице циничный вор попросил у бойца мобильник позвонить и убежал, но его догнала карма

51-летний военный, житель Винницы, обратился в райуправление полиции и рассказал о похищении мобильника.

"Заявитель рассказал, что, находясь возле местного магазина, к нему подошли трое мужчин. Один из них попросил у потерпевшего мобильный телефон, чтобы совершить срочный звонок и сбежав, получив в руки гаджет", - передали правоохранители.

Инцидент с кражей произошел 4 апреля, и "копы" менее чем за сутки установили личность злоумышленника, разыскали его, а также нашли похищенный смартфон.

Циничным вором оказался ранее судимый 20-летний парень, проживающий в Виннице. Ранее у него были проблемы с законом тоже за имущественные преступления.

Похититель гаджета сдал свою "добычу" в местный ломбард.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК - завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Теперь фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Винницкая окружная прокуратура, добавили в полиции.

В Виннице задержали мошенника, который похитил у военного ВСУ мобильник (фото: facebook.com/vinn.police)