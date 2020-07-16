Под Винницей подростки спасли утопающую, у которой уже не было шансов (фото)

В Винницкой области подростки спасли женщину, которая начала тонут. Она уже была без сознания и пошла ко дну, но выжила благодаря двум школьникам и одному студенту.

Трагедия чуть не случилась 3 июля на местном водоеме села Станиславчик Жмеринской области, где любят отдыхать местные. На пруду тогда было много людей, но только Богдан Войтович, Дима Дячук и Саша Кириченко бросились в воду, пишут Факты.

11-классник жмеринской школы №3 Богдан рассказывает, что они с друзьями стояли на дамбе и собирались купаться. Вдруг увидели в 50 метрах от берега женщину, голова которой то подымалась, то исчезала под водой. Рядом с ней плавал мужчина - он не знал что делать, пытался поддержать утопающую, но ничего не получалось. Тогда он крикнул "Помогите!" и поплыл в сторону берега. Трое ребят без раздумий бросились в воду.

Пока доплыли, женщины уже не было. Они стали нырять (глубина в этом месте около пяти метров), и Дима увидел под водой пучок длинных волос - утопающая опускалась ко дну. Тогда парень схватил ее за волосы и вытащил на поверхность.

"Перевернули ее лицом вверх, чтобы дать воздух… Лицо синее, глаза закатились, губы мертвенно-бледные. Без сознания… Я и Саша взяли ее под руки, Дима помогал держать туловище. Так поплыли к берегу. Когда плыли, женщина начала кашлять", - рассказывает Богдан.

Ребята, которые спасли от смерти женщину (фото: fakty.ua)

На берегу Богдан перегнул женщину через колено и постучал по спине, чтобы вышла вода. Скоро она пришла в себя и стала выплевывать воду. Скорая приехала очень быстро. Позже ребятам сказали, что женщина жива.

"Мы знаем, как правильно спасать утопающих… А вот друг попавшей в беду женщины сказал, что не знал, что делать, когда она начала тонуть…" - добавил Богдан.

А мама парня Людмила рассказала, что однажды он уже спас человека. Зимой он с друзьями увидел, как человек поскользнулся на льду, ударился и потерял сознание. Богдан осмотрел его и увидел, что язык впал в горло. Школьник спас ему жизнь.

Людмила с гордостью рассказывает, что ее сын мечтает стать врачом.

"Дима - ученик нашей сельской школы, Саша Кириченко - студент Хмельницкого политеха - тоже отличные ребята! Мама спасенной женщины так их благодарила!" - добавила Людмила.

Теперь ребят будут номинировать на участие во Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

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