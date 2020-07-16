Під Вінницею підлітки врятували потопаючу, у якої вже не було шансів (фото)

У Вінницькій області підлітки врятували жінку, яка почала тонути. Вона вже була без свідомості і пішла на дно, але вижила завдяки двом школярам і одному студенту.

Трагедія мало не сталася 3 липня на місцевому водоймищі села Станіславчик Жмеринської області, де люблять відпочивати місцеві. На ставку тоді було багато людей, але тільки Богдан Войтович, Дмитро Дячук і Саша Кириченко кинулися у воду, пишуть Факти.

11-класник жмеринської школи №3 Богдан розповідає, що вони з друзями стояли на дамбі і збиралися купатися. Раптом побачили в 50 метрах від берега жінку, голова якої то піднімалася, то зникала під водою. Поруч з нею плавав чоловік - він не знав що робити, намагався підтримати потопаючу, але нічого не виходило. Тоді він крикнув "Допоможіть!" і поплив у бік берега. Троє хлопців без роздумів кинулися у воду.

Поки допливли, жінки вже не було. Вони стали пірнати (глибина в цьому місці близько п'яти метрів) і Діма побачив під водою пучок довгого волосся - потопаюча опускалася до дна. Тоді хлопець схопив її за волосся і витягнув на поверхню.

"Перевернули її обличчям вгору, щоб дати повітря... Обличчя синє, очі закотилися, губи мертвотно-бліді. Без свідомості... Я і Саша взяли її під руки, Діма допомагав тримати тулуб. Так попливли до берега. Коли пливли, жінка почала кашляти", - розповідає Богдан.

Хлопці, які врятували від смерті жінку (фото: fakty.ua)

На березі Богдан перегнув жінку через коліно і постукав по спині, щоб вийшла вода. Скоро вона прийшла до тями і почала випльовувати воду. Швидка приїхала дуже швидко. Пізніше хлопцям сказали, що жінка жива.

"Ми знаємо, як правильно рятувати потопаючих... А ось друг жінки сказав, що не знав, що робити, коли вона почала тонути..." - додав Богдан.

А мама хлопця Людмила розповіла, що одного разу він вже врятував людину. Взимку він з друзями побачив, як чоловік послизнувся на льоду, вдарився і втратив свідомість. Богдан оглянув його і побачив, що язик запав у горло. Школяр врятував йому життя.

Людмила з гордістю розповідає, що її син мріє стати лікарем.

"Діма - учень нашої сільської школи, Саша Кириченко - студент Хмельницького політеху - теж відмінні хлопці! Мама врятованої жінки так їм дякувала!" - додала Людмила.

Тепер хлопців номінуватимуть на участь у Всеукраїнській акції "Герой-рятувальник року".

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