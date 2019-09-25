Под Винницей парень женился на бабушке, чтобы не идти в армию (видео)

Парень женился на бабушке, чтобы не идти в армию (Фото: коллаж РБК-Украина)

В военкомате говорят, что никаких законов молодой человек не нарушал

Под Винницей парень женился на бабушке с первой группой инвалидности и стал ее опекуном, автоматически получив отстрочку от прохождения срочной службы в армии. Как утверждают соседи молодоженов, в этом и заключался замысел 24-летнего Александра Кондратюка. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За два года семейной жизни молодой человек довольно редко приезжает к супруге, которая приходится ему двоюродной бабушкой. Разница в возрасте - 57 лет. В селе Байковке местные жители говорят, что Зинаиду Илларионовну гораздо чаще навещают ее племянники, внуки и сестры.

В то же время Кондратюк регулярно во время призывной кампании приходит в военкомат со справкой о браке и опекунстве.

По словам соседей, старушка проживает в доме одна, однако сама бабушка уверяет журналистов, что муж видится с ней ежедневно.

Парень женился на бабушке, чтобы не идти в армию (Фото: скриншот)

По месту проживания родителей Александра - за 50 км от Байковки - парня также не удалось встретить.

Как рассказал военком Винницкого комиссариата Александр Данилюк, по закону парень действительно имеет право на отстрочку, так как является опекуном инвалида 1-й группы, и претензий к Кондратюку никаких нет. Также молодой человек принес им справку о том, что проживает вместе с женой в ее доме в селе.

По мнению юристов, военные могут взять показания соседей и отправиться с ними в суд.

"Если они докажут, что не существует брачных отношений, не ведется общего хозяйства, то лицо смогут призвать", - заявил юрист Роман Корченюк.

Впрочем, в военкомате не собираются этим заниматься - говорят, что нет времени. Также военные высказали мнение, что парень после огласки устыдится, разведется со своей бабушкой-женой и добровольно отправится служить в армию.

Парень женился на бабушке, чтобы не идти в армию (Видео: YouTube / ТСН)

Как сообщалось ранее, Генеральный штаб исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время.