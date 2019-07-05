Генштаб исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина в ближайшее время не сможет отказаться от смешанной системы комплектования армии

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Армія inform". начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

По его словам, Украина в ближайшее время не сможет отказаться от смешанной системы комплектования армии.

"Конечно, лучше иметь полностью контрактную, обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества, это подтверждает мировой опыт. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектования армии", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет происходить набор на срочную военную службу. Так, на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

При этом юноши 18-19 лет имеют возможность по желанию пройти службу в армии на контрактной основе.

Добавим, в течение 2016-2018 годов в Вооруженные силы Украины на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек.