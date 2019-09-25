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Під Вінницею хлопець одружився на бабусі, аби не йти до армії (відео)

STYLERЖиття    25.09.2019 - 09:45
Під Вінницею хлопець одружився на бабусі, аби не йти до армії (відео)
Хлопець одружився на бабусі, аби не йти до армії (Фото: колаж РБК-Україна)

У військкоматі кажуть, що жодних законів молодий чоловік не порушував

Під Вінницею хлопець одружився на бабусі з першою групою інвалідності та став її опікуном, автоматично отримавши відстрочку від проходження строкової служби в армії. Як стверджують сусіди молодят, у цьому й полягав задум 24-річного Олександра Кондратюка. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За два роки сімейного життя молода людина досить рідко приїжджає до дружини, яка припадає йому двоюрідною бабусею. Різниця у віці - 57 років. У селі Байковці місцеві жителі кажуть, що Зінаїду Іларіонівну набагато частіше відвідують її племінники, онуки та сестри.

У той же час Кондратюк регулярно під час призовної кампанії приходить у військкомат із довідкою про шлюб та опікунство.

За словами сусідів, бабуся мешкає в хаті одна, проте сама бабуся запевняє журналістів, що чоловік бачиться з нею щодня.

Хлопець одружився на бабусі, аби не йти до армії (Фото: скріншот)

За місцем проживання батьків Олександра - за 50 км від Байковки - хлопця також не вдалося зустріти.

Як розповів воєнком Вінницького комісаріату Олександр Данилюк, за законом хлопець дійсно має право на відстрочку, бо є опікуном інваліда 1-ї групи, і претензій до Кондратюка жодних немає. Також молодий чоловік приніс їм довідку про те, що проживає разом із дружиною у її хаті в селі.

На думку юристів, військові можуть взяти свідчення сусідів та відправитися з ними до суду.

"Якщо вони доведуть, що не існує шлюбних відносин, не ведеться спільного господарства, то особу зможуть призвати", - заявив юрист Роман Корченюк.

Втім, у військкоматі не збираються цим займатися - кажуть, що бракує часу. Також військові висловили думку, що хлопець після розголосу засоромиться, розлучиться зі своєю бабусею-дружиною та добровільно відправиться служити до армії.

Хлопець одружився на бабусі, аби не йти до армії (Відео: YouTube / ТСН)

Як повідомлялося раніше, Генеральний штаб виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом.

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