Под Винницей орудует опасный насильник: обнародованы приметы

Полиция разыскивает опасного насильника, который совершил нападение на женщину неподалеку от железнодорожного вокзала в пгт Крыжополь Винницкой области. Приметы подозреваемого обнародовали в ГУНП Винничины.

Правоохранители сообщили, что около 23:00 в понедельник, 25 ноября, неизвестный напал на 49-летнюю женщину. Угрожая физической расправой, злоумышленник совершил изнасилование и сбежал.

В полиции просят оказать помощь в поимке преступника и устанавливают всех возможных свидетелей, которые могли что-то слышать или видеть.

Вокзал в Крыжополе, рядом с которым изнасиловали женщину (фото: ВинницаОК)

По факту преступления открыто уголовное производство по статье 152 УК Украины (изнасилование). Злоумышленнику грозит от трех до пяти лет, с условием если такое преступление он совершил впервые.

Приметы подозреваемого: примерный возраст от 30 до 35 лет, рост около 175 см, на нем была темная куртка с капюшоном.

Правоохранители просят тех, кто владеет какой-либо информацией по делу, обращаться на горячую линию 102. Конфиденциальность гарантирована.