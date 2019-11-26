Взяли кредит на изнасилование: в Умани надругались над 16-летней студенткой

В Умани изнасиловали 16-летнюю девушку (коллаж: РБК-Украина)

16-летняя студентка стала жертвой изнасилования в Умани

Студентку первого курсаизнасиловали в Умани в арендованной квартире. Двое парней решили гульнуть и взяли для этого кредит на сумму 5 тысяч гривен. 18-ти и 24-летний парни на полученные деньги приоделись, арендовали на двое суток квартиру и запаслись алкоголем и контрацептивами.

Но для полноты картины не хватало спутницы. Они пригласили на гулянку 16-летнюю девушку, с которой недавно познакомились через интернет, говорится в "Чрезвычайных новостях".

В самый разгар веселья 18-летнему "герою" захотелось близости. Но девушка отказала. Тогда он ударил студентку и под угрозой физической расправы совершил изнасилование.

"Сказал, что убью, если кому-то расскажу", - говорит девушка, скрывая свое лицо от камер.

А за стеной в это время находился 24-летний друг, который слышал крики, но ничего не делал.

После того, как кошмар закончился, девушке удалось вырваться из злосчастной квартиры и позвонить родителям.

18-летний житель Уманского района сознался в совершении преступления. Протрезвевшему насильнику теперь стало стыдно. Он говорит, что девушка плакала и сопротивлялась, но это его не остановило.

Правоохранители при обыске квартиры изъяли целый арсенал контрацептивов - 171 презерватив.

В Умани изнасиловали 16-летнюю девушку (видео: YouTube/Надзвичайні новини)