ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взяли кредит на изнасилование: в Умани надругались над 16-летней студенткой

STYLERПроисшествия    26.11.2019 - 16:35
Взяли кредит на изнасилование: в Умани надругались над 16-летней студенткой
В Умани изнасиловали 16-летнюю девушку (коллаж: РБК-Украина)

16-летняя студентка стала жертвой изнасилования в Умани

Студентку первого курсаизнасиловали в Умани в арендованной квартире. Двое парней решили гульнуть и взяли для этого кредит на сумму 5 тысяч гривен. 18-ти и 24-летний парни на полученные деньги приоделись, арендовали на двое суток квартиру и запаслись алкоголем и контрацептивами.

Но для полноты картины не хватало спутницы. Они пригласили на гулянку 16-летнюю девушку, с которой недавно познакомились через интернет, говорится в "Чрезвычайных новостях".

В самый разгар веселья 18-летнему "герою" захотелось близости. Но девушка отказала. Тогда он ударил студентку и под угрозой физической расправы совершил изнасилование.

"Сказал, что убью, если кому-то расскажу", - говорит девушка, скрывая свое лицо от камер.

А за стеной в это время находился 24-летний друг, который слышал крики, но ничего не делал.

После того, как кошмар закончился, девушке удалось вырваться из злосчастной квартиры и позвонить родителям.

18-летний житель Уманского района сознался в совершении преступления. Протрезвевшему насильнику теперь стало стыдно. Он говорит, что девушка плакала и сопротивлялась, но это его не остановило.

Правоохранители при обыске квартиры изъяли целый арсенал контрацептивов - 171 презерватив.

В Умани изнасиловали 16-летнюю девушку (видео: YouTube/Надзвичайні новини)

Спешили на крики: в Киеве изнасиловали женщину на глазах ее дочери-подростка (видео) Она же пьяная была: в Киеве таксист изнасиловал и ограбил женщину (фото)
Новости Украины изнасилование
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь