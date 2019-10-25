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В Киеве возле метро ограбили и изнасиловали студентку: детали и фото

STYLERПроисшествия    25.10.2019 - 16:41
В Киеве возле метро ограбили и изнасиловали студентку: детали и фото
В Киеве возле метро изнасиловали студентку (коллаж: РБК-Украина)

Насильник преследовал девушку и напал, угрожая ножем и пистолетом

В Киеве возле метро изнасиловали 19-летнюю студентку. Злоумышленник заприметил девушку на улице и пошел за ней следом. Когда она зашла на пустынное место на территории учебного заведения, насильник напал на нее пригрозив ножом и пистолетом.

Трагедия произошла возле метро Житомирская. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе столичной Национальной полиции.

В Киеве возле метро ограбили и изнасиловали студентку: детали и фото

В Киеве возле метро изнасиловали студентку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Изверг сперва ограбил девушку, сняв золотые украшения. Но этого ему показалось мало, и он решил изнасиловать жертву.

Правоохранителям удалось задержать насильника. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее судимый за грабеж и разбойное нападение. Кроме того, стало известно, что ранее он уже совершил попытку нападения на 35-летнюю женщину на улице Стуса. Но тогда жертве нападения удалось отбиться и сбежать.

В Киеве возле метро ограбили и изнасиловали студентку: детали и фото

В Киеве возле метро изнасиловали студентку (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За разбойное нападение, грабеж и изнасилование злоумышленнику грозит до десяти лет тюремного заключения.

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