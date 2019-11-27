Під Вінницею орудує небезпечний ґвалтівник: оприлюднені прикмети

Поліція розшукує небезпечного злочинця, який скоїв напад на жінку неподалік від залізничного вокзалу в смт Крижопіль Вінницької області. Прикмети підозрюваного оприлюднили в ГУНП Вінниччини.

Правоохоронці повідомили, що близько 23:00 в понеділок, 25 листопада, невідомий напав на 49-річну жінку. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник скоїв згвалтування і втік.

В поліції просять надати допомогу в затриманні злочинця та встановлюють усіх можливих свідків, які могли щось чути чи бачити.

Вокзал у Крижополі, поруч з яким зґвалтували жінку (фото: ВинницаОК)

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 152 КК України (зґвалтування). Зловмиснику загрожує від трьох до п'яти років, з умовою якщо такий злочин він скоїв вперше.

Прикмети підозрюваного: приблизний вік від 30 до 35 років, зріст близько 175 см, на ньому була темна куртка з капюшоном.

Правоохоронці просять тих, хто володіє якою-небудь інформацією по справі, звертатися на гарячу лінію 102. Конфіденційність гарантована.