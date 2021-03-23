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Под Винницей мошенник выманил у пенсионерки крупную сумму: боялась за здоровье сына

Автор: Роман Мирончук

В Винницкой области мошенник позвонил по телефону 78-летней пенсионерке, представился врачом и заявил, что ее сын попал в тяжелую аварию и находится в реанимации. Он также попросил, чтобы женщина передала ему деньги на лечение сына. Пенсионерка растерялась и отдала 42 тысячи гривен.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Злоумышленник пришел за деньгами к женщине прямо домой. После этого он спокойно сел в такси и уехал. Женщина только потом позвонила сыну, и узнала, что с ним все в порядке, и никакой аварии не было.

Она позвонила в полицию и рассказала о телефонном мошеннике. Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель Гайсина, который в январе вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления

Остановить машину такси силовикам удалось в Немирове. При задержании у мошенника изъяли часть денег пенсионерки. Остальные средства он перечислил на различные банковские счета. Сейчас правоохранители устанавливают личности его сообщников.

Полиция задержала мошенника (фото: vn.npu.gov.ua)

За это преступление мужчине грозит заключение на срок до 3 лет. При этом полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Полиция задержала мошенника (фото: vn.npu.gov.ua)

Полиция призывает граждан не доверять подобным звонкам и незнакомым людям, а в случае их поступления - звонить в полицию по номеру 102.

Напомним, украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества.

Ранее киберполиция рассказала, как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга.

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Новости Украины Винницкая областьмошенник
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