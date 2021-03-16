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Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга: советы киберполиции

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 21:31
Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга: советы киберполиции Киберполиция рассказала о безопасных онлайн-покупках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Онлайн-шопинг давно стал неотъемлемой частью жизни украинцев. Особенно это было актуально во время жесткого локдауна, когда многие офлайн магазины были закрыты. При этом не стоит забывать о риске стать жертвой мошенничества при покупке в интернете.

Киберполиция своей странице в Facebook напомнила украинцам, как не стать жертвой мошенников.

Эксперты советуют придерживаться следующих шагов во время онлайн-покупок:

  • никому не передавайте данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую ​​информацию;
  • для безопасного онлайн-шоппинга используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж;
  • при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры;
  • обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";
  • внимательно проверяйте правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт (сайт мошенников, - ред.);
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам.

Напомним, раскрыта новая схема мошенничества, когда на вашу банковскую карточку "по ошибке" перечисляют деньги.

Мы также писали о том, что в Украине задержали мошенников, которые продавали "евробляхи".

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