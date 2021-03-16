Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга: советы киберполиции
Киберполиция рассказала о безопасных онлайн-покупках (коллаж: РБК-Украина)
Онлайн-шопинг давно стал неотъемлемой частью жизни украинцев. Особенно это было актуально во время жесткого локдауна, когда многие офлайн магазины были закрыты. При этом не стоит забывать о риске стать жертвой мошенничества при покупке в интернете.
Киберполиция своей странице в Facebook напомнила украинцам, как не стать жертвой мошенников.
Эксперты советуют придерживаться следующих шагов во время онлайн-покупок:
- никому не передавайте данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию;
- для безопасного онлайн-шоппинга используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж;
- при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры;
- обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек";
- внимательно проверяйте правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт (сайт мошенников, - ред.);
- не переходите по сомнительным гиперссылкам.
Напомним, раскрыта новая схема мошенничества, когда на вашу банковскую карточку "по ошибке" перечисляют деньги.
Мы также писали о том, что в Украине задержали мошенников, которые продавали "евробляхи".