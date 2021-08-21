Под Винницей фермеры высеяли на поле самый большой герб Украины: видео рекорда

Под Винницей фермеры создали на поле при посеве огромный трезубец шириной более 570 метров, и длинной свыше километра. Такой живой герб Украины стал самым большим в стране.
Об этом 21 августа передает "Суспільне. Новини".
Аграрии посвятили гигантскую национальную символику 30-й годовщине восстановления независимости Украины, а зафиксировали рекорд представители Национального реестра рекордов как раз за несколько дней до самого праздника 24 августа.
Мега-герб красуется в поле в селе Серединка Гайсинского района.
"Так наше село хочет поздравить всю Винницкую область с праздником", - отметила одна из организаторов создания произведения аграрного искусства Людмила Олексюк.
Сперва фермеры засеяли горчицей все поле горчицей. Затем мастера аграрного дела форму герба Украины обмолотили комбайном.
"Тут мы смолотили пшеницу и на ее месте точечным методом посеяли горчицу, поэтому где-то в сентябре это поле будет иметь золотистый цвет и герб будет цвести желтым цветом", - рассказала Олексюк.
Ширина живого герба составляет 572 метра, а длинна - 1140 метров. Такие размеры государственного символа являются самыми большими в нашей стране.
Видео: под Винницей фермеры высеяли в поле гигантский живой герб Украины
Представители Книги рекордов Украины сначала мерили все при помощи дрона, а затем проверили масштабы уже вручную.
Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд 19 августа. Сертификат по установлению рекорда Украины в категории "самый герб, созданный на поле посевом сельскохозяйственных культур" общине вручали в центре села.
Под Винницей появился в поле самый большой в Украине живой герб (фото: suspilne.media)
Кстати, совсем недавно ко Дню Независимости под Винницей вырастили "патриотические" яблоки.
Напомним, перед этим подобный огромный герб на поле высеяли фермеры под Киевом возле Борисполя, но только размеры были меньшими: в целом высота герба составила 245,3 метра, ширина 138 метров, а площадь 33851,4 "квадратов".