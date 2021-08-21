Під Вінницею фермери висіяли на полі найбільший герб України: відео рекорду

Під Вінницею фермери створили на полі при посіві величезний тризуб шириною понад 570 метрів, і довжиною понад кілометр. Такий живий герб України став найбільшим у країні.
Про це 21 серпня передає "Суспільне. Новини".
Аграрії присвятили гігантську національну символіку 30-й річниці відновлення незалежності України, а зафіксували рекорд представники Національного реєстру рекордів якраз за кілька днів до самого свята 24 серпня.
Мега-герб красується в полі в селі Серединка Гайсинського району.
"Так наше село хоче привітати всю Вінницьку область зі святом", - зазначила одна з організаторів створення твору аграрного мистецтва Людмила Олексюк.
Спершу фермери засіяли гірчицею все поле гірчицею. Потім майстри аграрної справи форму герба України обмолотили комбайном.
"Тут ми змолотили пшеницю і на її місці точковим методом посіяли гірчицю, тому десь у вересні це поле буде мати золотавий колір і герб буде квітнути жовтим кольором", - розповіла Олексюк.
Ширина живого герба становить 572 метри, а довжина - 1140 метрів. Такі розміри державного символу є найбільшими в нашій країні.
Відео: під Вінницею фермери висіяли в полі гігантський живий герб України
Представники Книги рекордів України спочатку міряли все за допомогою дрона, а потім перевірили масштаби вже вручну.
Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд 19 серпня. Сертифікат по встановленню рекорду України в категорії "найбільший герб, створений на полі посівом сільськогосподарських культур" громаді вручали у центрі села.
Під Вінницею з'явився в полі найбільший в Україні живий герб (фото: suspilne.media)
До речі, зовсім недавно до Дня Незалежності під Вінницею виростили "патріотичні" яблука.
Нагадаємо, перед цим подібний величезний герб на полі висіяли фермери під Києвом біля Борисполя, але тільки розміри були меншими: в цілому висота герба склала 245,3 метра, ширина 138 метрів, а площа 33851,4 "квадратів".