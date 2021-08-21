Під Вінницею фермери висіяли на полі найбільший герб України: відео рекорду

Аграрії присвятили гігантську національну символіку 30-й річниці відновлення незалежності України, а зафіксували рекорд представники Національного реєстру рекордів якраз за кілька днів до самого свята 24 серпня.

Мега-герб красується в полі в селі Серединка Гайсинського району.

"Так наше село хоче привітати всю Вінницьку область зі святом", - зазначила одна з організаторів створення твору аграрного мистецтва Людмила Олексюк.

Як створювали живий тризуб

Спершу фермери засіяли гірчицею все поле гірчицею. Потім майстри аграрної справи форму герба України обмолотили комбайном.

"Тут ми змолотили пшеницю і на її місці точковим методом посіяли гірчицю, тому десь у вересні це поле буде мати золотавий колір і герб буде квітнути жовтим кольором", - розповіла Олексюк.

Новий національний рекорд

Ширина живого герба становить 572 метри, а довжина - 1140 метрів. Такі розміри державного символу є найбільшими в нашій країні.

Відео: під Вінницею фермери висіяли в полі гігантський живий герб України

Представники Книги рекордів України спочатку міряли все за допомогою дрона, а потім перевірили масштаби вже вручну.

Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд 19 серпня. Сертифікат по встановленню рекорду України в категорії "найбільший герб, створений на полі посівом сільськогосподарських культур" громаді вручали у центрі села.

Під Вінницею з'явився в полі найбільший в Україні живий герб (фото: suspilne.media)