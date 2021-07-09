Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєт
Под Борисполем в Киевской области появился огромный герб. Местные аграрии засеяли поле таким образом, что на пустой земле вырисовался огромный трезубец.
Об этом в Facebook рассказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
Каковы размеры герба?
Как сообщила руководительница, в целом высота герба составляет 245,3 метра, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.
Кроме того, для того, чтобы композиция получилась такой аккуратной и плотной, фермеры высеяли 406 тысяч 270 семян. Также они применили инновационные технологии, все для того, чтобы этот герб - гигант попал в Национальный реестр рекордов.
По словам Ветровой, современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства.
"Для высева герба подобрали самые современные ресурсы – удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными долгое время", - сообщила руководительница.
Фото: (facebook.com/Вєтрова Лана)
В комментариях пользователи пишут, что это настоящее произведение искусства.
- Это пример развития технологий в сельском хозяйстве: следовательно часть поля не засели и именно свободная часть образовала рекорд. Это о точности высева и, соответственно, возможности точного внесения пестицидов
- Очень замечательно! Спасибо вашей команде за такую хорошую работу. На google maps этой красоты пока не видно. Возможно, за несколько месяцев сможем увидеть
- Крутую, стоящую внимания.
Ранее мы сообщали, что появились текстовые сообщения и изображенияя Большого герба Украины.