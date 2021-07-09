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Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєт

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Киевская область, Пятница 09 июля 2021 16:33
Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєт Коллаж РБК-Украина: аграрии высеяли огромный герб Украины
Автор: Тетяна Самарук

Под Борисполем в Киевской области появился огромный герб. Местные аграрии засеяли поле таким образом, что на пустой земле вырисовался огромный трезубец.

Об этом в Facebook рассказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Каковы размеры герба?

Как сообщила руководительница, в целом высота герба составляет 245,3 метра, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.

Кроме того, для того, чтобы композиция получилась такой аккуратной и плотной, фермеры высеяли 406 тысяч 270 семян. Также они применили инновационные технологии, все для того, чтобы этот герб - гигант попал в Национальный реестр рекордов.

По словам Ветровой, современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства.

"Для высева герба подобрали самые современные ресурсы – удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными долгое время", - сообщила руководительница.

Под Киевом на поле высеяли огромный герб Украины: фото завораживаєтФото: (facebook.com/Вєтрова Лана)

В комментариях пользователи пишут, что это настоящее произведение искусства.

  • Это пример развития технологий в сельском хозяйстве: следовательно часть поля не засели и именно свободная часть образовала рекорд. Это о точности высева и, соответственно, возможности точного внесения пестицидов
  • Очень замечательно! Спасибо вашей команде за такую хорошую работу. На google maps этой красоты пока не видно. Возможно, за несколько месяцев сможем увидеть
  • Крутую, стоящую внимания.

Ранее мы сообщали, что появились текстовые сообщения и изображенияя Большого герба Украины.

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