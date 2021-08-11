Ко Дню Независимости под Винницей вырастили "патриотические" яблоки

Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)

Чтобы получить на плодах иллюстрацию, пока они растут на деревьях, на них наносят специальные наклейки. Затем ждут, пока фрукты созреют.

Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)

Хозяева сада рассказали, что впервые им заказал подобное изображения. Раньше обычно это были "смайлики" или надписи "I love you", или же логотопы фирм. Бывают также заказывают надписи с именами людей.

Под Винницей вырастили яблоки с тризубом (фото: vinnitsa.info)

Сейчас в семейном саду собрали первый урожай ранних яблок. С 17 августа, накануне Яблочного Спаса готовятся собирать поздние сорта.

(фото: vinnitsa.info)

Предприниматели выращивают в 20 километрах от Винницы как привычные для украинцев сорта, так и те, которые сейчас популярны за рубежом.

(фото: vinnitsa.info)