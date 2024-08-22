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Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Любов Блажко

Олег Винник, який нещодавно перервав мовчання після своєї тривалої відсутності, здивував юзерів новим зверненням. Так, співак показався у Німеччині, а також заговорив про прем'єру нової пісні.

Що про це відомо та як відреагувала мережа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok артиста.

Олег Винник у Німеччині

Виконавець опублікував відео зі зверненням до "своїх людей". У ролику він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям".

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги", - сказав Винник.

Також українець висловився про прем'єру нової пісні та навіть проспівав кілька рядків з неї. Своє звернення з Німеччини він завершив словами: "Усе буде Україна".

Окрім того, також можна побачити, що в якийсь момент позаду чоловіка з'явився голуб, який, на думку музиканта, може символізувати настання миру в Україні в найближчому майбутньому.

Реакція мережі

Тим часом українці не стали стримувати себе у висловлюваннях та залишили під роликом чимало обурливих коментарів. Ось деякі з них:

  • "Щур виліз із багажника"
  • "Ми на тебе вже не чекаємо, залиш це повітря для себе"
  • "Уже не той вовк"
  • "Огидний"
  • "Ким треба себе вважати, щоб не реагувати на те, що люди проти повернення? Така велич самого себе - це щось цікаве"
  • "Ти на облік став, дані поновив, ВЛК пройшов?"
  • "А в нас тут ракети над головою літають"
  • "А коли ми стали твоїми?"
  • "Весело тобі, а от нам не дуже"
  • "Хлопці з ЗСУ обов'язково завітають на концерт послухати "пісеньки"
  • "Давай нову пісню "Я боягузливий шакал"
  • "Геть з очей"
  • "Цікаво, скільки яєць у нього полетить?"
  • "Гроші закінчилися?"
  • "Ти до наших захисників не маєш права говорити"
  • "Ти взагалі реагуєш на коментарі?"
  • "Всі вони люблять Україну, але як біда, то тікають". 

Проте були й ті, хто підтримав виконавця та зрадів його поверненню:

  • "Ми раді вас бачити, любимо і чекаємо з нетерпінням"
  • "Чекаємо і любимо з нетерпінням"
  • "Чекаємо на прем'єру пісні"
  • "Знімайте більше цікавих відео. Дякуємо вам за настрій". 

Олега Винника продовжують критикувати (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

До слова, напередодні Винник також вийшов на зв'язок та поділився у соцмережах відео. Але українці прийняли його не надто радісно.

Зірку розкритикували за те, що він зник на тривалий час з початком повномасштабної війни, а тепер раптово вирішив повернутися в медіапростір з виглядом ніби нічого не сталося. Також чимало юзерів написали про те, що Олег пішов на такий крок, оскільки в нього "банально закінчилися гроші".

Раніше колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні та заявив, що співак нібито виїхав з України 27 лютого, ховаючись під пледом у машині його дружини Ніни Горбенко. Чоловік уточнював, що за кермом була дружина Винника - українська виконавиця Таїсія Сватко.

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