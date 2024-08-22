Винник записав нове відео з Німеччини і нарвався на бурхливу критику українців

Олег Винник, який нещодавно перервав мовчання після своєї тривалої відсутності, здивував юзерів новим зверненням. Так, співак показався у Німеччині, а також заговорив про прем'єру нової пісні.
Що про це відомо та як відреагувала мережа, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok артиста.
Виконавець опублікував відео зі зверненням до "своїх людей". У ролику він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям".
"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги", - сказав Винник.
Також українець висловився про прем'єру нової пісні та навіть проспівав кілька рядків з неї. Своє звернення з Німеччини він завершив словами: "Усе буде Україна".
Окрім того, також можна побачити, що в якийсь момент позаду чоловіка з'явився голуб, який, на думку музиканта, може символізувати настання миру в Україні в найближчому майбутньому.
Тим часом українці не стали стримувати себе у висловлюваннях та залишили під роликом чимало обурливих коментарів. Ось деякі з них:
Проте були й ті, хто підтримав виконавця та зрадів його поверненню:
До слова, напередодні Винник також вийшов на зв'язок та поділився у соцмережах відео. Але українці прийняли його не надто радісно.
Зірку розкритикували за те, що він зник на тривалий час з початком повномасштабної війни, а тепер раптово вирішив повернутися в медіапростір з виглядом ніби нічого не сталося. Також чимало юзерів написали про те, що Олег пішов на такий крок, оскільки в нього "банально закінчилися гроші".
Раніше колишній продюсер Винника Олександр Горбенко звинуватив його у брехні та заявив, що співак нібито виїхав з України 27 лютого, ховаючись під пледом у машині його дружини Ніни Горбенко. Чоловік уточнював, що за кермом була дружина Винника - українська виконавиця Таїсія Сватко.
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