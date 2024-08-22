Винник записал новое видео из Германии и нарвался на бурную критику украинцев

Олег Винник, который недавно прервал молчание после своего длительного отсутствия, удивил юзеров новым обращением. Так, певец показался в Германии, а также заговорил о премьере новой песни.
Что об этом известно и как отреагировала сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok артиста.
Исполнитель опубликовал видео с обращением к "своим людям". В ролике он решил показать домашний огород на балконе и передать пользователям сети "глоток свежего воздуха, особенно защитникам и защитникам".
"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", - сказал Винник.
Также украинец высказался о премьере новой песни и даже пропел несколько строчек из нее. Свое обращение из Германии он завершил словами: "Все будет Украина".
Кроме того, можно увидеть, что в какой-то момент позади мужчины появился голубь, который, по мнению музыканта, может символизировать наступление мира в Украине в ближайшем будущем.
Тем временем украинцы не стали сдерживать себя в высказываниях и оставили под роликом немало возмутительных комментариев. Вот некоторые из них:
Однако были и те, кто поддержал исполнителя и обрадовался его возвращению:
К слову, накануне Винник вышел на связь и поделился в соцсетях видео. Но украинцы приняли его не очень радостно.
Звезду раскритиковали за то, что он исчез на длительное время с началом полномасштабной войны, а теперь внезапно решил вернуться в медиапространство с видом, будто ничего не произошло. Также немало пользователей написали о том, что Олег пошел на такой шаг, поскольку у него "банально закончились деньги".
Ранее бывший продюсер Винника Александр Горбенко обвинил его во лжи и заявил, что певец якобы уехал из Украины 27 февраля, прячась под пледом в машине его жены Нины Горбенко. Мужчина уточнял, что за рулем была жена Винника - украинская исполнительница Таисия Сватко.
Тем временем Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами.
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