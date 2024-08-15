Винник вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Як змінився співак

Співак Олег Вінник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до Німеччини, а тепер вирішив повернутися до українського шоу-бізнесу , вперше за довгий час вийшов на зв'язок зі своїми фанами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео на сторінці офіційного фан-клубу артиста у Facebook .

Олег Винник до початку війни (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Це перша поява співака в соцмережах після тривалої паузи. Він зазначив, що для нього це новий досвід - записувати прямий ефір. Він також подякував підписникам за всі теплі слова та подарунки, які йому надсилають.

"Я хочу подякувати за те, що ви зі мною. За те, що вірили, вірите. За те, що залишаєтеся зі мною. За те, що при такій страшній годині, цій проклятій лютій війні, ви ніколи про мене не забували", - зазначив співак.

Олег Винник навіть знайшов час пожартувати, коментуючи подарунки та презенти від фанатів: "Голодним точно не залишусь ніколи".

Також Олег Винник анонсував вихід нової пісні "Мої люди" 23 серпня - у День державного прапора України. Він зазначив, що композиція - це те, чим він "жив ці 2,5 роки, хворів і одужував".

Артист на сцені (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Інакше не могло бути, я - та людина, яка співає про наболіле, про своїх людей", - наголосив Винник.

Втім, ніяких інших подробиць артист не розкривав, зазначивши, що в нього вже все добре.

Як відомо, на початку війни співак просто зник із медіапростору, не з'являвся у соцмережах і не коментував російське вторгнення.

Нещодавно керівниця фан-клубу артиста Валерія Барон розповіла, що виконавець змушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.

Олег Винник та Валерія Барон (фото: instagram.com/valery_baron)