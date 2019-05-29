Винник, Павлик и другие: украинцы обратились к звездам, которые идут в политику

Олег Винник и Виктор Павлик могут появиться на парламентских выборах 2019. Такая информация появилась у журналистки Янины Соколовой, которая получила предложение вступить в партию "Моя стабильность". В списке вероятных членов партии – Олег Винник и Виктор Павлик. В сети Facebook неоднозначно отнеслись к приглашению артистов в политику. Многие считают, что главная задача артиста – заниматься искусством.

Отметим, что эту политсилу создает глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, который принимал участие в президентских выборах 2019. Об этом сообщила известная телеведущая Янина Соколова в разговоре с журналистом Айдером Муждабаевым в студии телеканала ATR. Видео опубликовано на YouTube-канале ATR.

Журналистка утверждает, что политик написал ей сообщение с предложением присоединиться к его команде, и даже предложил почетное 3-е место в списке. Винник занимает в нем первое место, за ним идет Журавлев, четвертое было предложено Павлику.

Сеть неоднозначно отнеслась к предложению звездам идти в политику:

А чего так всполошились? А когда Повалий, Билозир, Огневич, Вакарчук и др. в Раду прошли, никто не комментировал. Просто Раду надо сократить, зарплату урезать, льготы отменить, проводить тестирование на IQ и требовать заключение психиатра в обязательном порядке, тогда может меньше всякой швали пройдет.

И Джигурду возьмите.

Они думают, если Зеленский с Квартала, так всю звездобратию соберет? Давайте Сердючку спикером, а Полякову по оборонке, пускай трусы всем показывает.

Почему такие популистские, фейковые политические партии мы, налогоплательщики, должны содержать в ВР? Какого полезного законотворчества можно от них ожидать???

Пойте лучше.

А петь кто будет?

Олег Винник и Виктор Павлик на парламентских выборах – реакция сети (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее о своем намерении идти на парламентские выборы рассказал Святослав Вакарчук.

Ранее Зеленский жестко "наехал" на Раду и поссорил сеть.

Читайте также: Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев.