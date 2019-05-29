Винник, Павлик и другие: украинцы обратились к звездам, которые идут в политику

Украинцы считают, что артистам в политике не место
Олег Винник и Виктор Павлик могут появиться на парламентских выборах 2019. Такая информация появилась у журналистки Янины Соколовой, которая получила предложение вступить в партию "Моя стабильность". В списке вероятных членов партии – Олег Винник и Виктор Павлик. В сети Facebook неоднозначно отнеслись к приглашению артистов в политику. Многие считают, что главная задача артиста – заниматься искусством.
Отметим, что эту политсилу создает глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность" Василий Журавлев, который принимал участие в президентских выборах 2019. Об этом сообщила известная телеведущая Янина Соколова в разговоре с журналистом Айдером Муждабаевым в студии телеканала ATR. Видео опубликовано на YouTube-канале ATR.
Журналистка утверждает, что политик написал ей сообщение с предложением присоединиться к его команде, и даже предложил почетное 3-е место в списке. Винник занимает в нем первое место, за ним идет Журавлев, четвертое было предложено Павлику.
Сеть неоднозначно отнеслась к предложению звездам идти в политику:
Олег Винник и Виктор Павлик на парламентских выборах – реакция сети (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что ранее о своем намерении идти на парламентские выборы рассказал Святослав Вакарчук.
Ранее Зеленский жестко "наехал" на Раду и поссорил сеть.
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