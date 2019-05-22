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Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 08:19
Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев
Фото: (коллаж РБК-Украина)

22 мая стартует избирательная кампания

Президент Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля. С сегодняшнего дня - 22 мая - начинается избирательная кампания. Эксперт рассказал, способна ли новая предвыборная гонка сильно повлиять на содержимое карманов простых украинцев. 

Уровень доходов граждан определяется темпами экономического роста и показателями обесценивания национальной валюты, и в этом году прогнозируется замедление темпов роста национальной экономики, рассказал эксперт по инвестициям и прогнозирования Европейского аналитического центра Вадим Бардась, передает "24 Канал". 

При этом отмечается, что фактор выборов в Раду в таком прогнозе будет минимальным.

Специалист добавил, что "скачек" курса гривны не предвидится.

По мнению Бардася, задекларированный курс Зеленского на борьбу с коррупцией является позитивным сигналом и для инвесторов, и для Международного валютного фонда. 

Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также эксперт сравнил досрочные парламентские выборы с выборами главы государства, которые показали почти недостающую корреляцию между изменением политической конфигурации в Украине и динамикой курсов основных валют.

"В то же время, можно отметить, что в стране происходит стабилизация валютного рынка благодаря росту объемов экспорта, портфельных инвестиций и положительными сигналами со стороны Европейского Союза по макроэкономической помощи", - рассказал Бардась.

Досрочные выборы в Раду: как новая кампания отобьется на бумажниках украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" может быть внесен в парламент президентом как неотложный

Как сообщалось ранее, инаугурация Владимира Зеленского вдохновила пользователей сети на создание тематических фотожаб и мемов, на которых интернет-шутники показали собственное видение.

Добавим также, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной, а возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

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