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На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР

Четвер 20 червня 2024 08:34
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На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР На Вінничині знайшли унікальні єврейські фрески (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Іллінцях Вінницької області виявили велику кількість збережених єврейських фресок у будівлі, яка колись була частиною синагоги. Вони були приховані під шарами радянської побілки.

Деталі знахідки повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на операційного директора Об'єднаної єврейської общини України Віталія Камозіна у Facebook.

Що відомо про знахідку

За словами Камозіна, у приміщенні будівлі, яка колись належала до синагоги, знайшли велику кількість єврейських фресок, які досить непогано зберіглися. Ймовірно, вони належать до Бейт Мідраша.

"Минулої весни я розповідав про те, що директор місцевої єврейської общини Алік Лецхер викупив одну з будівель, що знаходяться в комплексі синагоги. Тоді фрески були знайдені на одній зі стін. Зараз при ремонтних роботах з'ясувалося, що фрески збереглися і в деяких інших приміщеннях", - розповів він.

Камозін додав, що за радянських часів цю будівлю було перетворено на крупоцех. Довгий час вона стояла закинута і зараз її відкупили.

На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСРНа Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСРНа Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСРНа Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР

Знайдені єврейські фрески зі скрижалями в Іллінцях (фото: facebook.com/kamozin13)

Якою була синагога в Іллінцях

Комплекс єврейських культових споруд був побудований у XVIII столітті (приблизно у 1740 році). Будівля головної синагоги є однією з найбільших у Вінницькій області. Комплекс включав: Головну Синагогу, Жіночу синагогу, будівлю хедеру і талмуд-тори.

На 1900 рік у цьому регіоні налічувалося близько 5 тисяч населення і майже всі були євреями. 1917 року була встановлена радянська окупація, а у 1918 році місто зайняли війська кайзерівської Німеччини. Ще за рік - війська генерала Денікіна, а 1920 рік - знову радянська влада.

На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР

Як виглядала синагога в Іллінцях (фото: Вікіпедія)

Під час Голодомору, організованого радянською владою у 1932-1933 роках - померло щонайменше 204 жителі міста.

В липні 1941 року Іллінці окупували німецькі війська й окупація тривала майже три роки. Під час Голокосту на території комплексу діяло "іллінецьке гетто", куди було загнано з містечка та навколишніх сіл близько 5 тисяч євреїв. За цей час було розстріляно 2489 євреїв. Радянська влада зайняла місто в березні 1944 року.

А після Другої світової війни у місті майже не залишилося єврейського населення. Хедер та Талмуд-тору переобладнали у так звану "крупорушку" - млин. У синагозі розмістили цех меблевої фабрики, а згодом зробили столярну майстерню.

На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСРНа Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР

Як виглядає будівля синагоги в Іллінцях зараз (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про те, що археологи знайшли у піраміді рідкісні фрески, яким понад 4 тисячі років.

А ще ми розповідали про те, що в Іспанії знайшли рештки амазонки-воїтельки, що загинула в бою понад 500 років тому.

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