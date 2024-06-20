На Вінниччині знайшли унікальні єврейські фрески зі скрижалями, які хотіли знищити при СРСР

В Іллінцях Вінницької області виявили велику кількість збережених єврейських фресок у будівлі, яка колись була частиною синагоги. Вони були приховані під шарами радянської побілки.

Що відомо про знахідку

За словами Камозіна, у приміщенні будівлі, яка колись належала до синагоги, знайшли велику кількість єврейських фресок, які досить непогано зберіглися. Ймовірно, вони належать до Бейт Мідраша.

"Минулої весни я розповідав про те, що директор місцевої єврейської общини Алік Лецхер викупив одну з будівель, що знаходяться в комплексі синагоги. Тоді фрески були знайдені на одній зі стін. Зараз при ремонтних роботах з'ясувалося, що фрески збереглися і в деяких інших приміщеннях", - розповів він.

Камозін додав, що за радянських часів цю будівлю було перетворено на крупоцех. Довгий час вона стояла закинута і зараз її відкупили.

Знайдені єврейські фрески зі скрижалями в Іллінцях (фото: facebook.com/kamozin13)

Якою була синагога в Іллінцях

Комплекс єврейських культових споруд був побудований у XVIII столітті (приблизно у 1740 році). Будівля головної синагоги є однією з найбільших у Вінницькій області. Комплекс включав: Головну Синагогу, Жіночу синагогу, будівлю хедеру і талмуд-тори.

На 1900 рік у цьому регіоні налічувалося близько 5 тисяч населення і майже всі були євреями. 1917 року була встановлена радянська окупація, а у 1918 році місто зайняли війська кайзерівської Німеччини. Ще за рік - війська генерала Денікіна, а 1920 рік - знову радянська влада.

Як виглядала синагога в Іллінцях (фото: Вікіпедія)

Під час Голодомору, організованого радянською владою у 1932-1933 роках - померло щонайменше 204 жителі міста.

В липні 1941 року Іллінці окупували німецькі війська й окупація тривала майже три роки. Під час Голокосту на території комплексу діяло "іллінецьке гетто", куди було загнано з містечка та навколишніх сіл близько 5 тисяч євреїв. За цей час було розстріляно 2489 євреїв. Радянська влада зайняла місто в березні 1944 року.

А після Другої світової війни у місті майже не залишилося єврейського населення. Хедер та Талмуд-тору переобладнали у так звану "крупорушку" - млин. У синагозі розмістили цех меблевої фабрики, а згодом зробили столярну майстерню.

Як виглядає будівля синагоги в Іллінцях зараз (фото: Вікіпедія)