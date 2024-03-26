Археологи у піраміді знайшли рідкісні фрески, яким понад 4 тисячі років: фото

У єгипетському пірамідному некрополі археологи знайшли кольорові фрески, які ілюструють повсякденне життя аристократів стародавнього Єгипту. За оцінкою вчених, цим зображенням близько 4 300 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію СNN .

Що відомо про знахідку

Фрески виявили у пірамідному некрополі Дахшур, що в 40 кілометрах на південь від Каїра. Це найпівденніший з великих некрополів пірамід Стародавнього царства в околицях стародавньої столиці Мемфіса. Головними визначними пам'ятками є дві великі піраміди царя Снеферу: так звана зігнута піраміда і Червона піраміда.

Гробниця зроблена з необпаленої глинобитної цегли, завбільшки 8 метрів на 12 метрів. Вона має сім похоронних шахт, а також ще одну шахту для керамічних чаш та інших предметів, які використовувалися в похоронних ритуалах.

Згідно з написами на дверях, гробниця належала людині на ім'я Сенеб-Небеф, який служив в адміністрації жителів палацового району, а також його дружині Ідут.

Вчені припускають, що гробниця датується кінцем V або початком VI династії - приблизно 2300 роком до нашої ери.

Пірамідний некрополь Дахшур (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)

"Коридор і культова кімната були прикрашені витонченими картинами на глиняній штукатурці - рідкість для некрополя Дахшур. Попри значні руйнування, збереглося багато зображень. Вони показують зображення власника гробниці та його дружини, сцени з повсякденного життя - осли на гумні, кораблі на Нілі, ринкова площа і слуги, які приносять дари для похоронного культу", - каже керівник експедиції Штефан Зайдльмаєр.

За його словами, елегантні форми і досконале виконання фресок є доказом мистецького середовища столичного регіону розвиненого Старого Королівства.

Написи показали, що власник гробниці обіймав кілька посад у королівському палаці в адміністрації орендарів, а його дружина носила титули жриці Хатхор і леді Сикомор.

Фрески, яким понад 4300 років (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)

Німецький археологічний інститут Каїра проводив розкопки в Дахшурі з 1976 року. Спершу вивчали піраміди царя Снеферу з Стародавнього царства та короля Аменемхета III з Середнього царства.

Однак останні розкопки були зосереджені на могилах великих державних діячів, священників і адміністраторів тих самих епох.

Зараз археологи продовжують розкопки на цьому місці, намагаючись розкрити більше таємниць цієї місцевості.

Фрески, яким понад 4300 років (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)