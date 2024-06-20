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Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР

Четверг 20 июня 2024 08:34
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Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР В Винницкой области нашли уникальные еврейские фрески (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ильинцах Винницкой области обнаружили большое количество сохранившихся еврейских фресок в здании, которое когда-то являлось частью синагоги. Они были скрыты под слоями советской побелки.

Детали находки сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на операционного директора Объединенной еврейской общины Виталия Камозина в Facebook.

Что известно о находке

По словам Камозина, в помещении когда-то принадлежавшего к синагоге здания нашли большое количество еврейских фресок, которые довольно неплохо сохранились. Вероятно, они принадлежат к Бейту Мидрашу.

"Прошлой весной я рассказывал, что директор местной еврейской общины Алик Лецхер выкупил одно из находящихся в комплексе синагоги зданий. Тогда фрески были найдены на одной из стен. Сейчас при ремонтных работах выяснилось, что фрески сохранились и в некоторых других помещениях", - рассказал он.

Камозин добавил, что в советское время это здание было превращено в крупоцех. Долгое время она стояла заброшенная и сейчас ее откупили.

Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССРПод Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССРПод Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССРПод Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР

Найдены еврейские фрески со скрижалями в Ильинцах (фото: facebook.com/kamozin13)

Какой была синагога в Ильинцах

Комплекс еврейских культовых построек был построен в XVIII веке (примерно в 1740 году). Здание главной синагоги является одним из самых больших в Винницкой области. Комплекс включал: главную синагогу, женскую синагогу, здание хедера и талмуд-торы.

К 1900 году в этом регионе насчитывалось около 5 тысяч населения и почти все были евреями. В 1917 году была установлена советская оккупация, а в 1918 году город заняли войска кайзеровской Германии. Еще через год - войска генерала Деникина, а 1920 год - снова советская власть.

Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР

Как выглядела синагога в Ильинцах (фото: Википедия)

Во время Голодомора, организованного советской властью в 1932-1933 годах, умерло по меньшей мере 204 жителя города.

В июле 1941 года Ильинцы оккупировали немецкие войска, и оккупация продолжалась около трех лет. Во время Холокоста на территории комплекса действовало "иллинецкое гетто", куда было загнано из городка и окрестных сел около 5 тысяч евреев. За это время было расстреляно 2489 евреев. Советские власти заняли город в марте 1944 года.

А после второй мировой войны в городе почти не осталось еврейского населения. Хедер и Талмуд-тор переоборудовали в так называемую "крупорушку" - мельницу. В синагоге разместили цех мебельной фабрики, а затем сделали столярную мастерскую.

Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССРПод Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР

Как выглядит здание синагоги в Ильинцах сейчас (фото: Википедия)

Ранее мы писали, что археологи обнаружили в пирамиде редкие фрески, которым более 4 тысяч лет.

А еще мы рассказывали, что в Испании нашли остатки амазонки-воительницы, погибшей в бою более 500 лет назад.

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Голодомор Винницкая область Холокост археологические раскопки
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