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"Винні люди": теперішній таксист та соліст відомого гурту "Ненсі" висловився про війну

Анатолій Бондаренко (фото: instagram.com/anatoliynensi)
Автор: Юлія Любченко

Соліст гурту "Ненсі" Анатолій Бондаренко кардинально змінив професію і став таксистом у Києві, а також висловився щодо війни, яку розв’язала Росія.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис користувачки Х Катерини Жемчужникової та коментаря артиста в Instagram.

Чим займається Анатолій Бондаренко 

Гурт "Ненсі", був досить популярним у 90-х роках, а їхня пісня "Дим сигарет с ментолом" та інші лунали буквально звідусіль. Не дивно, що соліст гурту Бондаренко здобув шалену популярність. 

Але в останні роки про нього ніби всі забули, та й сам співак не виходив у люди та не коментував останні події в країні. 

Але завдяки допису користувачки Х Катерини Жемчужникової, яка зустріла Анатолія у ролі таксиста, про нього знов заговорили.

Адже за її словами, співак продовжує розмовляти російською мовою і не звинувачує Володимира Путіна у війні в Україні.

"Мене щойно на таксі додому підвозив чоловік, який, як виявилось, музикант відомого в 90-ті по всьому пострадянському простору гурту з Донеччини. я думала, він дещо перебільшує, а коли зайшла додому й загуглила, то трохи прифігіла", - пише Катерина в Х.

І виходячи з коментарів під дописом, Катя не єдина, кого підвозив Бондаренко.

Скриншоти

Як Бондаренко ставиться до війни в Україні

Після того, як у мережі з’явилась хоч якась інформація про Анатолія, його шанувальники почали цікавитися, що він думає з приводу війни. 

"Так! Я народився на планеті Земля, родиме місце Україна, Донецька обл. м. Костянтинівка! До війни я не належу. Ну хіба що як людина до якої вона сама прийшла без стуку у двері. Кілька років тому ми почали створювати метасвіт NENSILAND, країну без кордонів, політики та воєн. І ми там не воюємо!", - висловлюється артист. 

"Я не проти кого, а проти чого! Я проти насильства та воєн. Я за творення та процвітання цивілізації! За кохання! Хто винен у цій та інших війнах? Винні люди! Ті хто створює комфортні умови політикам і делегує їм свої повноваження робити це. Тож звинуватити, конкретно, одних президентів та лідерів не варто. Без схвалення, підтримки та участі людей війни не починають! Ви зустрічали приклади бою, віч-на-віч, президентів-лідерів країн?", - продовжує Бондаренко.

Скриншот

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