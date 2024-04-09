Не тільки Потап. 6 наших артистів, які в Європі співають російською чи з росіянами

Днями навколо українського репера Потапа розгорівся черговий скандал . Артист дав перший від початку великої війни концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який дуже полюбляють артисти-путіністи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ще з наших артистів продовжує толерувати російську культуру і виконує за кордоном пісні мовою окупанта.

Іван Дорн

Нині Іван Дорн, який до 24 лютого 2022 року активно їздив з концертами до країни-агресорки, а після початку повнмасштабної війни розірвав з нею всі зв'язки, перебуває за кордоном.

Там він готує альбом російськомовних пісень, який, до речі, написав ще до початку великої війни, а потім скасував його реліз, запевнивши, що взагалі не випускатиме його. Однак, здається, час дії його явної підтримки України минув.

У грудні 2023 року артист повідомив, що платівку він не перезаписував, тобто вона, як і планувалося два роки тому, буде російськомовною.

А вже згодом, у новорічну ніч, музикант зі своїми російськомовними хітами виступив на індонезійському курорті Балі перед росіянами.

Пізніше зʼясувалося, що шоу проходило в готелі, власник якого також - громадянин РФ.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Луна

Продовжує співати мовою агресора і Луна (Крістіна Герасимова). Артистка хоч і перейшла у соцмережах на українську, але заявила, що лірику та пісні продовжуватиме писати російською, бо ще намагається "відчути мову", а тому не заборонить собі творити.

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Олег Кензов

Олег Кензов, який отримав визнання після участі в шоу "Х-фактор" і пісні "Обстановка по кайфу", останнім часом перебуває за кордоном, де виступає з концертами. На останньому з них відзначився російськими треками.

Окрім того, артист піарив путіністів. Він додав до репертуару пісню росіянина Олександра Сєрова "Я люблю тебя до слез".

Варто додати, що всі ці пісні Кензов поєднав з відомими українськими піснями - хітом музиканта Володимира Івасюка та гурту "Океану Ельзи". Хоча невідомо, чи мав він право на їх виконання.

Олег Кензов (фото: instagram.com/okenzov_official)

Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода виправдовується, що продовжує співати російськомовні пісні, аби її розуміли прихильники.

Загалом, вважає вона, різниці немає, якою мовою говорити. Артистка впевнена, що "російська мова не належить російській владі" і що "не російська мова вбиває українських дітей і українських людей".

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва співала російською та певний час жила в Росії. Однак, з початком повномасштабного вторгнення вона заявила про свою проукраїнську позицію та навіть записала рідною мовою кілька пісень.

Втім, нещодавно артистка дала великий концерт в Астані, Казахстан, де виконувала власні російськомовні пісні, та відомі хіти гурту "Віа Гра".

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Нерви

Лідер гурту "Нервы" Євген Мільковський, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в його рідну країну, залишив Москву і цілий рік давав концерти в Європі разом з "хорошими росіянами".

Згодом колектив випустив нову пісню, написану українською мовою. Однак багато співвітчизників розкритикували такий крок і оцінили його, як спробу всидіти на двох стільцях.

Зараз "Нервы" активно їздять з гастролями за кордоном, виконуючи на своїх концертах пісні мовою окупанта.

Нерви (фото: instagram.com/nervy_official)