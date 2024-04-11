"Виноваты люди": нынешний таксист и солист известной группы "Нэнси" высказался о войне

Чем занимается Анатолий Бондаренко

Группа "Нэнси", была довольно популярной в 90-х годах, а их песня "Дым сигарет с ментолом" и другие звучали буквально отовсюду. Неудивительно, что солист группы Бондаренко приобрел бешеную популярность.

Но в последние годы о нем будто бы все забыли, да и сам певец не выходил в люди и не комментировал последние события в стране.

Но благодаря сообщению пользовательницы Х Екатерины Жемчужниковой, которая встретила Анатолия в роли таксиста о нем вновь заговорили.

Ведь по ее словам, певец продолжает говорить по-русски и не обвиняет Владимира Путина в войне в Украине.

"Меня только на такси домой подвозил мужчина, который, как оказалось, музыкант известной в 90-е по всему постсоветскому пространству группы из Донетчины. я думала, она несколько преувеличивает, а когда зашла домой и загудела, то немного прифигела", - пишет Екатерина в Х.

И исходя из комментариев под сообщением, Катя не единственная, кого подвозил Бондаренко.

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Как Бондаренко относится к войне в Украине

После того, как в сети появилась хоть какая-нибудь информация об Анатолии, его поклонники начали интересоваться, что он думает по поводу войны.

"Да! Я родился на планете Земля, родимое место Украина, Донецкая обл. г. Константиновка! К войне я не отношусь. Ну разве что как человек к которому он сам пришел без стука в дверь. Несколько лет назад мы начали создавать метасвет NENSILAND, страну без границ, политики и войн. И мы там не воюем!", - высказывается артист.

"Я не против кого, а против чего! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те, кто создает комфортные условия политикам и делегирует им свои полномочия делать это. Поэтому обвинить, конкретно, одних президентов и лидеров не стоит. Без одобрения, поддержки и участия людей войны не начинают! Вы встречали примеры боя, лицом к лицу, президентов-лидеров стран?", - продолжает Бондаренко.

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