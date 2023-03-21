Виникнуть проблеми з травленням: які ласощів шкідливі для домашніх тварин

За її словами, ласощі можна та навіть потрібно включати до раціону домашніх тварин. Але варто знати, що саме дати тварині, щоб не нашкодити їй.

Печиво

Ветеринар радить обирати без штучних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, замінників цукру, або ж з мінімальним їх вмістом.

Вміст рослинних складових, кукурудзи та крохмалю у ласощах є допустимим, якщо у тварини немає їх непереносимості.

Сир

Це улюблені ласощі песиків під час тренувань. Однак, сир не можна давати улюбленцям, оскільки він дуже жирний та містить лактозу, яку тварини не здатні перетравити.

Загалом вживання сиру може призвести до панкреатиту та інших розладів травлення.

Жувальні палички з м‘яса

Це гарний варіант для очищення зубів. Важливо обирати без барвників та посилювачів смаку.

В‘ялене м‘ясо

До списку ще входять медальйони та рулетики. Це гарні ласощі для собак та котів будь-яких порід.

Ласощі із субпродуктів (легень, печінки)

Вони можуть викликати розлади ШКТ, оскільки містять значну кількість сполучної тканини. Тому їх тваринам варто давати у невеликій кількості.

Бичачий корінь та інші ласощі із сиром‘ятної шкіри

Такі ласощі сприяють очищенню зубів, але мають властивість розсмоктуватись під дією слини та прилипати до ясен і зубів.

Вуха

Хрящі є досить щільними та гострими, тому можуть пошкодити ротову порожнину. Шерсть може спричинити розлади травлення. Варто обирати якомога м‘якші вуха без шерсті.

Роги

Ветеринар радить не купляти такі смаколики, оскільки вони часто призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту.

Кістки

Кістки такі ж небезпечні, як і роги. Тому їх не варто давати домашнім тваринам.

Лапки

Кістки та шерсть, які містять у лапах, є небезпечними для споживання.

Палички для чищення зубів

Вони можуть знімати зубний наліт, але не зубний камінь.

"Окрім паличок слід вчасно доглядати за зубами тварини", - каже ветеринар.