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Возникнут проблемы с пищеварением: какие лакомства вредны для домашних животных

Какие лакомства можно давать домашним животным (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Собаки очень интересны от природы, поэтому могут не устоять перед соблазном что-нибудь разгрызть или съесть. Но стоит помнить, какие лакомства можно давать животным, чтобы избежать неприятных последствий.

Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram.

По ее словам, лакомства можно и даже нужно включать в рацион домашних животных. Но следует знать, что именно дать животному, чтобы не навредить ему.

Печенье

Ветеринар советует выбирать без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, заменителей сахара, или с минимальным их содержанием.

Содержание растительных составляющих, кукурузы и крахмала в лакомстве допустимо, если у животного нет их непереносимости.

Сыр

Это любимое лакомство собачек во время тренировок. Однако сыр нельзя давать любимцам, поскольку он очень жирный и содержит лактозу, которую животные не способны переварить.

В общем, употребление сыра может привести к панкреатиту и другим расстройствам пищеварения.

Жевательные палочки из мяса

Это хороший вариант для очищения зубов. Важно выбирать без красителей и усилителей вкуса.

Вяленое мясо

В список входят медальоны и рулетики. Это хорошее лакомство для собак и кошек любых пород.

Лакомство из субпродуктов (легких, печени)

Они могут вызвать расстройства ЖКТ, поскольку содержат значительное количество соединительной ткани. Поэтому их животным следует давать в небольшом количестве.

Бычий корень и другие лакомства из сыромятной кожи

Такое лакомство способствует очищению зубов, но имеет свойство рассасываться под действием слюны и прилипать к деснам и зубам.

Ухо

Хрящи достаточно плотные и острые, поэтому могут повредить ротовую полость. Шерсть может вызвать нарушения пищеварения. Следует выбирать как можно более мягкие уши без шерсти.

Рога

Ветеринар советует не покупать такие вкусности, поскольку они часто приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта.

Кости

Кости так же опасны, как и рога. Поэтому их не следует давать домашним животным.

Лапки

Кости и шерсть, содержащие в лапах, опасны для потребления.

Палочки для чистки зубов

Они могут снимать зубной налет, но не зубной камень.

"Кроме палочек следует своевременно ухаживать за зубами животного", - говорит ветеринар.

Раньше ветеринар называла опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак.

Также мы писали, как гладить животных, чтобы они не проявляли агрессию.

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